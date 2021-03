Persoanele care au amenințat-o cu moartea pe marea actriță, Maia Morgenstern, au fost identificate

In articol:

Maia Morgenstern a fost amenințată cu moartea printr-un mesaj trimis către Teatrul Evreiesc de Stat. Celebra actriță a povestit, acum câteva zile, că în timpul unei întâlniri la care au participat directori de teatre și de instituții de cultură, a asistat la un moment când cineva a rostit o replică antisemită.

Mai mult, Maia Morgestern a postat pe rețelele sociale două capturi de ecran cu e-mailul care conține amenințări la adresa ei: „ Concret, am fost invitată oficial la o întrunire pentru directori de teatre și instituții publice de cultură, sub genericul: Vocea teatrului licean bucureștean. Lucru mare, oficiali. Chestiuni importante la ordinea zilei. Ajung cu câteva minute mai devreme. Directori, consilieri, reprezentanți. Pășesc zâmbitoare către colegii mai mari, să-i salut, să le dau binețe.

Și iată ce-mi aud urechile: „Hai s-o facem așa, jid…” – ooops, eu n-am voie să scriu cuvântul acela (că-mi șterge FaceBook postarea), este permisă doar pronunțarea. Am încremenit. Ce-ați spus? Răspunsul a venit promt, relaxat: „Hai, nu te mai supăra. Am spus așa în glumă…” Nu, nu pot să nu mă supăr! Nu când îl pronunță oameni de cultură. Nu când este pronunțat într-un cadru oficial. Și nimeni n-a părut deranjat. În afară de mine, căci am ajuns, normal, să mă simt eu deplasată că m-a lovit o scîrbă fără margini. Nu. Nu accept! E grav. E urât. Sunt rănită. Tremur”.

Maia Morgenstern, amenințată prin acest mesaj[Sursa foto: Facebook]

Persoanele care au amenintat-o pe actriță au fost depistate

Mesajele, prin care Maia Morgenstern a fost amenințată, sunt analizate și la nivelul Direcției de Combatere a Criminalității Organizate și DIICOT. Persoanele respective au fost identificate, conform autorităților.

” În continuarea cercetărilor efectuate în cauza privind mesajele de amenințare adresate doamnei Maia Morgenstern și Teatrului Evreiesc, au fost efectuate investigații pentru identificarea persoanei care a trimis mesajul, în colaborare cu SRI- Brigada Antiteroristă, fiind stabilită posibila adresă electronică IP, utilizată pentru transmiterea mesajelor.

Au fost identificate 2 persoane bănuite, una pe raza județului Timiș, iar alta pe raza municipiului București, în prezent efectuându-se verificări la domiciliile lor, pentru clarificarea situației de fapt”, au anunțat reprezentanții IGPR.