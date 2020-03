O româncă din Italia s-a întors acasă, în comuna Ștefan cel Mare, din Vaslui. A făcut o escală de o săptămână în Germania, unde și-a vizitat copiii, înainte de a ajunge în România și nu a mai dat explicații autorităților. Chiar și așa, femeia a spus că l-a anuțat pe medicul ei de familie că s-a întors din Italia și a ținut permanent legătura cu el. În plus, s-a autoizolat la domiciliu, deși nu a fost contactată de niciun reprezentatn al autorităților județene.

„Când am plecat din Italia nici nu se auzise de acest coronavirus, de asta nici nu sunt panicatã cã as putea sã fiu bolnavã. Din ce vãd la televizor, cred cã autoritãtile române sunt putin cam alarmiste. În cazul meu au trecut acele douã sãptãmâni, cât e perioada de incubatie a bolii, dar pentru binele meu si al familiei, am ales sã mai stau în izolare la domiciliu încã douã sãptãmâni”, a spus Georgeta, femeia întoarsă din Italia în urmă cu câteva săptămâni, conform vremeanoua.ro.

„Nu a fost nimeni de la Directia de Sãnãtate Publicã la mine”

După două săptămâni de izolare la domiciliu, femeia a decis să mărească perioada, pentru a fi sigură că nu este un pericol pentru cei din jur.

Peste 200 de vasluieni, izolați din cauza coronavirusului!

a mai declarat femeia pentru sursa mai sus citată.

În județul Vaslui, în aces moment, dun izolate la domiciliu 219 persoane. Trei dintre ele au fost izolate în ultimele 24 de ore. Doi dintre vasluienii aflați în izolare au fost testați și alte două persoane așteptă rezultatele analizelor. Ale 29 de persoane care se alfau în izolare au primit rezultate negative din partea medicilor.

