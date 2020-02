Joi, in intervalul de difuzare 22:00 – 24:30, Kanal D s-a clasat pe locul doi in topul audientelor, pe toate categoriile de public monitorizate, conform datelor furnizate de Kantar Media. O medie de peste jumatate de milion (645.000) de romani au urmarit aseara, in medie, in fiecare minut al difuzarii, show-ul Bravo ai stil Celebrities. In minutul de maxima audienta, atins la 22:01, peste doua milioane de fani ai emisiunii (2.036.000) asteptau cu sufletul la gura defilarile impresionante ale concurentelor „Bravo ai stil Celebrities”.

Joi, in intervalul orar mentionat mai sus, Kanal D a inregistrat 3,7% rating si 12,3% cota de piata, pe targetul National, 3,5% rating si 11,6% cota de piata, pe targetul All Urban, si 3,4% rating si 14,3% cota de piata, pe targetul Comercial.

Show-ul Bravo ai stil Celebrities, prezentat de Ilinca Vandici, alaturi de juratii Catalin Botezatu, Raluca Badulescu si Maurice Munteanu, poate fi urmarit de miercuri pana vineri, de la ora 22:00, si in fiecare sambata, de la ora 23:00, la Kanal D!