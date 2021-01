Peste trei milioane de telespectatori au fost cu ochii aseara pe „Survivor Romania”! Statia s-a clasat pe primul loc la nivelul intregii tari si la orase

Batalie epica duminica, la „Survivor Romania”, reality-ul fenomen difuzat de Kanal D. Peste doua milioane de telespectatori (2.344.000) au urmarit aseara, in medie, in fiecare minut al difuzarii show-ului, competitia extrem de stransa, minutul de aur, inregistrat la 20:55, adunand in fata micilor ecrane peste trei milioane de urmaritori din intreaga tara (3.121.000).

Kanal D s-a situat pe locul 1, la nivel national, in topul audientelor, cu

13,3% Rating si 25,3% pe targetul National, si cu 11,0% Rating si 21,9% Share pe targetul All Urban. Comercialul si-a adjudecat locul doi, la mica diferenta de primul clasat, cu 9,7% Rating si 23,8% Share.

Jocul pentru recompensa pusa la bataie aseara, un kit cu unelte menit sa ii ajute pe concurenti sa isi faca viata mai usoara pe insula, i-a facut pe Faimosi si Razboinici sa lupte pana la epuizare, pe un traseu extrem de solicitant, care le-a testat echilibrul, agilitatea si, la final indemanarea si stapanirea de sine.

Castigatorii jocului de aseara au fost Razboinicii cu un scor detasat, de 10 – 5, acestia intrand in posesia mult doritelor unelte: toporul, fierastraul, ciocanul, cuiele si sforile atat de necesare.

Citeste si: Ucide 99,99% din virusuri și bacterii. Invenția poate opri molimele? - evz.ro

Citeste si: Studenta găsită moartă în Iași avea în buzunar un bon fiscal de la Dedeman. Ea a cumpărat colierele care au ucis-o EXCLUSIV - bzi.ro

Catalin Morosanu, de la Faimosi, si Lucian Barbu, de la Razboinici, si-au disputat acest joc final insotiti de strigatele de pe margine ale coechipierilor. Miza uriasa si tensiunea concursului i-a facut

pe unii dintre concurenti sa explodeze de furie sau sa se afunde, dupa traseu, intr-o tacere apasatoare. Catalin Morosanu si Jador, de la Faimosi, au acceptat cu greu infrangerile pe traseu si si-au promis sa faca totul pentru a nu mai rata puncte. Telespectatorii au fost martorii si unor manifestari emotionante de fairplay, un exemplu fiind acela in care razboinicul Sorin, invingator pe traseu, si-a imbratisat adversarul, pe Jador.

Citeste si:Survivor România 13 ianuarie. Zanni, dezamăgit de parcursul Alexandrei Stan: „Nu mai am nicio pretenție”

Citeste si:Tensiuni în echipa Faimoșilor! Alexandra Stan, pusă la colț de Cătălin Moroșanu: „Femeie, vrei să mori?”

Miercuri seara, de la 22:00, urmeaza o noua confruntare in Republica Dominicana, intre Faimosi si Razboinci. Spiritele par sa se incinga in ambele tabere, lipsurile de pe insula si constientizarea faptului ca a inceput competia cu adevarat vor scoate din concurenti o serie de reactii care ii vor dezvalui, treptat, publicului.

„Survivor Romania” va putea fi urmarit de milioane de fani in fiecare miercuri si joi, de la ora 22:00, si de vineri pana duminica, de la ora 20:00, la Kanal D. Nu pierdeti, miercuri, de la 22:00, o noua etapa plina de tensiune, din competitia cea mai iubita a anului 2021.