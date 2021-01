Petre Constantin, zis nea ”Bombi”, s-a stins din viață. Povestea celui care i-a fost alături lui Sergiu Nicolaescu în aproape toate filmele

Vestea cutremurătoarea care a înstristat o țară întreagă! Cunoscutul pirotehnist a pierdut lupta cu viața!

In articol:

Petre Constantin este unul dintre cei mai buni pirotehnisti romani, insa legatura lui cu cinematografia a inceput inca dinainte de a-si alege aceasta meserie. El a aparut in roluri mici in pelicule precum „Mihai Viteazu” (1970), „Vifornita” (1973) sau „Toamna Bobocilor” (1975). Tot in 1975 si-a luat si diploma de pirotehnist iar de atunci a participat la aproape toate productiile mari, pe partea de efecte speciale

Citeste si:Teatrul românesc este în doliu. A murit Viorel Comănici

A colaborat cu Sergiu Nicolaescu, Laurentiu Damian, Radu Mihaileanu, Doru Nastase sau Alexandru Tatos, regizori care au facut istorie in lumea filmului. Dupa 1990, el a lucrat la Studiourile de la Buftea, aparand inclusiv pe genericele unor filme straine: „Modigliani” (regia Mick Davis, 2004), „The Secret Kingdom” (David Schmoeller, 1998), „Straight Into Darkness (Jeff Burr, 2004), etc.

Citeste si: Trebuie să pornești de la niște rădăcini bune, în număr de patru. HOROSCOP - evz.ro

Citeste si: Profeţia înfiorătoare a lui Nostradamus pentru 2021: Ce se întâmplă cu România? - bzi.ro

Petre Constantin s-a stins din viață

Vestea tristă a pierderii lui nea ”Bombi„ a fost făută de Uniunea Casadorilor Români. ”Petre Constantin, cunoscut si ca "Bombi", "Bombardel", pirotehnistul care i-a fost alaturi maestrului Sergiu Nicolaescu in aproape toate filmele a plecat dintre noi...😥😥😥

Daca doriti sa-i aprindeti o lumanare sau sa-i aduceti un ultim omagiu, nea Bombi este depus acasa, pe strada Sos Chitilei nr. 287 A.

Imormantarea va avea loc, maine dupa ora 12:00, la Cimitirul Straulesti 2 de pe centura Bucurestiului. Dumnezeu sa aibă grijă de sufletul lui!!!”, este mesajul postat pe Facebook, de reprezentanții Uniunii Casacadorilor din România.

Citeste si:Iţi este dor de maeştrii Alexandru Arşinel şi Vasile Muraru? Uite ce cadou de senzaţile le-au pregătit marii actori fanilor lor!

Petre Constantin, zis nea ”Bombi”[Sursa foto: Facebook]

În anul 2017, la Premiile Gopo (echivalentul romanesc al Oscarurilor americane), Constantin Petre a primit din partea juriului un premiu special, iar la Teatrul National au fost proiectate imagini inedite din viata si activitatea celui care este considerat un profesionist total al efectelor speciale din cinematografia romaneasca.