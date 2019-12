Soția lui Petre Magdin a povestit cum ea și partenerul ei de viață au fost la un pas să ardă de vii în casă.

Fostul om de televiziune și muzician și soția lui s-au întins puțin ca să se odihnească, dar un prelungitor a luat foc în cameră. Femeii i-a apărut în vis tatăl ei care îi spunea că trebuie să se ridice din pat.

Petre Magdin și soția, la un pas să ardă de vii în casă! "Un prelungitor luase foc" - Femeia a avut un vis care le-a salvat viața în ultimă clipă

Într-o postare pe Facebook, Ana Magdin a povestit ce s-a întâmplat și cum, pentru că nu s-a pierdut cu firea, a reușit să scoată din priză prelungitorul buclucaș.

"Bună seara, dragii mei...,Iubesc această zi…, dar, azi, m-am speriat foarte tare…!

Fiind sărbătoare…, și, după foarte multe nopți de nesomn…, adunându-se o oboseală cronică…, m-am străduit să stau puțin mai liniștită! Am văzut că și Petre este obosit și, l-am rugat să se culce puțin…, ca de obicei, răsfățat cum este, dar și din grijă pentru mine…, mi-a zis, băiatu´nu se culcă fără tine…! Fiind atât de obosită, i-am zis, bine, hai, la nani…! În fine, ne ducem unul celuilat grija așa cum putem mai bine, suntem doar noi doi și cățelușele, acasă…!

Tot povestind, una, alta…, am adormit! L-am visat pe tatăl meu…, care, de 7 ani este la îngeri…, îmi spunea să mă ridic din pat! Chiar m-am trezit…, și, bine am făcut, pentru că, acum, am fi fost gasiți morți amândoi, și eu, și Petre! Pocnea ceva ca și cum trage cineva cu un pistol…, atât de tare se auzea, că nu știam de unde vine acest sunet, eram și adormită…!

Când m-am uitat lângă Petre, un prelungitor luase foc și pocnea îngrozitor de tare! L-am scos imediat din priză…, nu mă pierd în astfel de momente…, mă sperii după…! Apoi, l-am trezit pe Petre, ca să nu se sperie…, l-am invitat să mergem puțin la aer, în curte și i-am povestit așa drăguț…, că prelungitoarele noi, pe care le-am cumpărat tocmai ca să ne protejeze…, din acelea cu protecție la supraalimentare…, nu sunt bune! Avem rezerve, am pus altele noi și abia după ce le-a schimbat, Petre a văzut că prelungitorul era negru, ars… și deformat de la flacără! Sigur că i-am povestit ce s-a întâmplat, dar, așa, cu menajamente…! Azi, fiind zi de mare sărbătoare, am înțeles, ca de fiecare dată, că, Dumnezeu există, că avem îngeri care ne apără, și, că, cineva, acolo sus, ne iubește!

Să avem o seară liniștită, dragii mei, gânduri bune, pace, iertare și iubire!

Vă iubesc, vă îmbrățișez!", a scris pe pagina de socializare Petre Magdin.