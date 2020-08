In articol:

O dată serbează majoratul fata lu' mama, așa că Angela Rusu și soțul ei, Marius Moldovan, au răsfățat-o pe mezina familiei, Rebeca, ca pe o prințesă de ziua ei.

Citeste si: Angela Rusu, scene incendiare în noul videoclip! "Nu am mai filmat niciodată așa"

Citeste si: Angela Rusu a slabit 26 de kilograme cu dieta personalizata

Citeste si: Hotărâre dură luată de vecini. De la 1 septembrie, Ungaria își închide granițele! - evz.ro

Citeste si: Angela Rusu, dezvăluiri incredibile! Despre ce subiect tabu nu se poate vorbi în familia ei! Exclusiv

Trei petreceri și distracție ca la nuntă, cu dansatori, cântăreți, ceterași vestiți din zona Gherlei și invitați pe măsură. Prima petrecere a avut loc la vila de la Gherla, doar cu familia, iar cele doua petreceri s-au desfășurat în seri diferite, la o terasă de fițe. În prima seară s-au distrat doar tinerii, iar în a doua seară doar adulții, pentru că Angela a invitat și colegii din breasla muzicală. Cornelia și Lupu Rednic, Lena Miclăuș și Septimiu Marișca, Diana Cârlig și Ionuț Pletea, trupa "Ceterașii de la Gherla", dar și artiști care au întreținut atmosfera cu dansuri specifice tradiționale zonei.

Rebeca, fiica celebrei Angela Rusu, supriza uriasa de ziua ei

Culmea este că ambele tabere au rezistat la chef până dimineața la răsăritul soarelui. Rebeca a primit foarte multe cadouri: parfumuri, bijuterii, flori, cosmetice, iar mama ei, celebra Angela Rusu a surprins-o cu un cadou de zile mari: o mașină sport pe care Rebeca o va putea conduce peste două luni, atunci când va lua permisul de conducere. "Mă simt fericită și împlinită. Rebeca a devenit majoră, Larisa este deja la casa ei, poate ne și surprinde și cu un nepoțel. Am doua fete mari, deștepte. Ne-am distrat foarte bine la majoratul prințesei. Inițial, am făcut ceva restrâns doar cu familia, iar săptămâna trecută am sărbătorit la o terasă și a fost ca la nuntă: candybar, cocktail bar, mâncăruri bune, muzică pe măsură. Acum ne pregătim să îi cumpărăm o mașină sport, în octombrie, după ce dă examenul", a povestit Angela.

Rebeca a chefuit trei zile non-stop la majorat

Angela Rusu are două fete

Angela Rusu devenit mamă la vârsta de 21 de ani, iar acum are două fete mari. Rebeca a împlinit 18 ani, iar Larisa, fata cea mare, are 25 de ani, a absolvit Facultatea de Psihologie în urmă cu doi ani, la Cluj, și profesează ca psiholog. Este căsătorită de trei ani și locuiește la Sibiu cu soțul ei.

Angela Rusu a slăbit 26 de kilograme

În decurs de doi ani, cântăreața Angela Rusu a ajuns să topească nici mai mult, nici mai puțin de 26 de kilograme. Artista cântărește acum 67 de kilograme și are silueta din tinerețe. A ținut o dietă stabilită de un medic nutriționist, realizată după câteva investigații medicale, iar rezultatul i-a uimit chiar și pe apropiații superbei brunete, care inițial nu au crezut că a slăbit natural, ba chiar i-au spus în față că și-a tăiat stomacul. "Am slăbit natural, cu o dietă personalizată", explică Angela Rusu, negând categoric că și-ar fi tăiat stomacul, o operație populară printre cei care au probleme de greutate.