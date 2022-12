Petreceri în aer liber de Revelion 2023. Vezi în ce orașe se organizează concerte de Anul Nou

In articol:

Vezi aici ce petreceri sunt organizate în aer liber de Revelion 2023. Află care sunt orașele unde poți participa la concerte de Anul Nou și ce artiști vor urca pe scenă.

Concert în aer liber Revelion 2023. București

Capitala se alătură marilor orașe, iar în noaptea de Anul Nou se organizează o mare petrecere în aer liber, însoțită de un foc spectaculos de artificii.

Concert Parcul Titan

Pentru mulți români, petrecerea în aer liber de Revelion a devenit deja o tradiție. Ca în fiecare an, oamenii vor să participe la astfel de evenimente, pentru distracție și voie bună.

Singurul concert gratuit din București este organizat de Primăria Sectorului 3 în Parcul Titan. Pentru a petrece Revelionul 2023 cum se cuvine, pe scenă vor urca artiști precum Delia, trupa Voltaj, Cosmin Seleși Orchestra, Emaa, Guess Who.

Cea de-a zecea ediție a evenimentului din Parcul Titan va începe la ora 20:00. Organizatorii au hotărât ca tematica pentru Revelion 2023 să fie „Esențial: fii de viață”.

Concert Palatul Parlamentului

Pentru cei care sunt în căutarea unei petreceri spectaculoase, cu eleganță și dress code, concertul de la Palatul Parlamentului este o soluție inedită.

Petrecerea este organizată în Sala Unirii, cunoscută ca „perla arhitecturală a Palatului Parlamentului”.

Cei care vor participa la concert se vor bucura de un meniu gourmet, ales special de bucătari celebri, pentru seara dintre ani.

Pe scenă vor urca artiști îndrăgiți, precum: Delia, Theo Rose, Diana Matei, Ștefania Matei, Taraful Cleante, Lady Sax.

Evenimentul mult așteptat va începe la ora 19:00. Biletele sunt aproape epuizate, deși prețurile nu sunt atât de accesibile pentru oricine.

Cel mai ieftin tichet de intrare a fost în valoare de 540 de lei, urmat de Silver Plus Regular- 649 de lei, Silver Plus Premium– 749 de lei, Silver Plus Regular „All inclusive”- 799 de lei, Silver Plus Premium „All inclusive”– 1299 de lei.

În acest moment, singurele bilete disponibile sunt cele din categoria Gold, prețul fiind de 1740 de lei.

Concert în aer liber Revelion 2023. Cluj

La Cluj-Napoca, oamenii pot petrece de Anul Nou în Piața Unirii. Pe scena din centrul orașului vor urca cei de la DJ Project, de la ora 22.00, iar de la ora 23:00, distracția va continua alături de artiștii trupei Compact.

La miezul nopții este organizat un foc de artificii timp de aproximativ 10 minute. După acest moment spectaculos, Arpy & Zip Band vor urca pe scenă pentru a închide concertul.

Concert în aer liber Revelion 2023. Constanța

Pentru cei care vor petrece Revelionul la malul mării, primăria Constanța organizează un concert în Piața Ovidiu.

Printre artiștii care vor urca pe scenă se numără Alexandra Stan, Dirty Nano și Robert Georgescu. La miezul nopții, organizatorii au pregătit un minunat foc de artificii pentru a marca trecerea dintre ani, chiar în portul Tomis. Astfel, petrecerea în aer liber va fi una de neuitat.

Concert în aer liber Revelion 2023. Craiova

În Craiova, concertul este organizat în zona Universității, pe strada A. I. Cuza, începând cu ora 20:00.

Participanții vor petrece Revelion 2023 alături de The Motans, Antonia, Adrian Eftimie, Magazinul de Muzică și DJ Emil Saftaa.

Concert în aer liber Revelion 2023. Sibiu

În Sibiu, în Piața Mare va avea loc un spectacol de Revelion. Petrecăreții se pot bucura de atmosfera inedită a evenimentului, alături de Irina Rimes, Domino, dar și DJ-ul sibian FunkyDrop.

Concert în aer liber Revelion 2023. Iași

La Iași vor cânta în aer liber cele mai sonore nume ale muzicii românești: Carla’s Dreams, Keo, Ovidiu Lipan Țăndărică și Andreea Lazăr.

Spectacolul va include la miezul nopții obișnuitele focuri de artificii, cu minim 2.000 de lovituri, corelate pe fond muzical. În funcție de condițiile meteorologice și tehnice, evenimentul va include un spectacol de lumini cu lasere și drone.

Vor fi folosite minim 200 de drone iluminate, cu coregrafie în diferite formații aeriene cu forme geometrice și mesaje personalizate pentru Iași, relatează radioiasi.ro.

Concert în aer liber Revelion 2023. Suceava

Revelion în aer liber la Suceava îi aduce pe scenă pe artiști renumiți precum: Anda Adam, Bosquito și Medvedi, dar vor fi momente și de muzică populară și focuri de artificii!

„Primăria Suceava organizează anul acesta Revelionul în aer liber. După doi ani în care nu a putut fi organizat, iar anul trecut am dat doar spectacol de artificii, anul acesta avem muzică pentru toate gusturile. Programul începe de la ora 18.00 cu muzică populară: Adriana Crainiciuc, Antonia Seciu, Lavinia Penciuc, Ansamblul Sălceanca, Laura Haidău, Gabriela Teișanu, Nicoleta Cojocaru, Nicolae Vieru, Clara Hurjui, Marius Zgâianu, Doina și Ciprian Petroaie, Alexandru Recolciuc, Andra Matei.

Pe partea de muzică ușoară vine Bogdan (Medvedi – de la fosta trupă MAXIM) – de la 21.30, Anda Adam de la 22.00 și Bosquito – de la 22.40. La ora 23.30 urcă pe scenă Margareta Clipa, iar la miezul nopții va fi foc de artificii”, a spus Ion Lungu, care a precizat că după miezul nopții vor mai cânta Sorin Filip, Dana Dăncilă, Călin Brăteanu, Lucia Păltineanu și Gheorghiță Rotaru.

Concert în aer liber Revelion 2023. Galați

În noaptea dintre ani vor fi trei locuri din oraș de unde se vor lansa focuri de artificii, iar în centru se va organiza Revelion în stradă, unde atmosfera va fi întreținută de DJ.

Punctele de unde vor fi lansate focurile de artificii sunt: Faleza Superioară (zona Elice), esplanada din fața Sălii Sporturilor și parcarea Shopping City Galați.

Revelionul public se va desfășura în centru, la intersecția străzilor Brăilei și Domnească, va începe la ora 22.00 și se va încheie la ora 02.30, programul fiind asigurat de DJ Andrei Codreanu, DJ Eugen Anghel, DJ Marius Ilie și MC Liviu Stoica.

Concert în aer liber Revelion 2023. Botoșani

La Botoșani, spectacolul va începe la 21:00, iar pe scenă vor evolua artiști precum Nick de la N&D, Narcotic Sound, Dan Doboș, Ion Paladi și Corneliu Botgros.

Totodată, vor cânta pe scenă copii de la Academia de Arte ”Modus Vivendi”, Ana Maria Bucșă, respectiv Maia Mitoșeriu, Ilinca Lazăr, Maria Aionesei, Alexandra Cojocariu, Denisa Frant și Sofia Horopciuc. De asemenea, în program sunt incluse și urături.

Trecerea în noul an va fi marcată printr-un foc de artificii, urmând ca evenimentul să fie încheiat de concertul artistei Anda Adam.

Concert în aer liber Revelion 2023. Vaslui

De la ora 22:00 vor urca pe scenă soliștii Orchestrei de muzică populară „Rapsodia Vasluiului”.

La miezul nopții, cerul va fi luminat de un spectacol de foc de artificii, iar până la ora 2:00 va avea loc un concert Policrom Band.

