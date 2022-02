Petrică Cercel și-ar fi sărbătorit astăzi ziua de naștere! Fiul regretatului artist a transmis un mesaj trist pe rețelele de socializare: „Ești totul pentru mine”

In articol:

Astăzi, 19 februarie, Petrică Cercel ar fi împlinit vârsta de 54 de ani. Recent, Ionuț Cercel, fiul regretatului artist a postat un mesaj trist, în semn de omagiu, pentru tatăl său, chiar pe Facebook, acolo unde alături de cuvintele dureroase a pus și o filmare de la ziua lui Petrică Cercel, de acum un an.

De asemenea, secțiunea de comentarii a fost luată cu asalt de către persoanele care l-au iubit și care l-au îndrăgit, transmițând membrilor familiei să fie puternici, în continuare.

Ionuț Cercel: „Nu pot tată să spun prea multe”

Fiul regretatului Petrică Cercel, Ionuț Cercel, și-a adunat toate puterile pentru a scrie câteva cuvinte în mediul online, în semn de omagiu, pentră tatăl său care a trecut în neființă în urmă cu doar câteva luni. Astăzi, 19 februarie, celebrul artist care a murit în luna septembrie a anului trecut ar fi împlinit vârsta de 54 de ani.

Așadar, Ionuț Cercel a scris un mesaj dureros pe Facebook, alături de care a postat o filmare realizată anul trecut, de ziua părintelui său.

„AZI, 19 FEBRUARIE… ZIUA TA TĂTICULE… Nu pot tată să spun prea multe… Decât că abia astept să ne intâlnim, să fim veșnic împreună! Rolul meu aici pe Pământ este doar să muncesc pentru familia mea, să-mi educ copiii cu bunătate in suflet cum vrei tu tată și să le fac un viitor.. Voi face tot posibilul să te mulțumesc, să fac tot ce știu că îți dorești de la mine.. până în ultima mea clipă Să-ți spun că te iubesc am considerat mereu ca este prea puțin comparativ cu ceea ce simt… EȘTI TOTUL PENTRU MINE ”, a transmis Ionuț Cercel pe pagina personală de Facebook.

Totodată, persoanele care l-au cunoscut pe Petrică Cercel sau l-au îndrăgit de-a lungul carierei sale au lăsat, la rândul lor, comentarii la postarea fiului regretatului lăutar.

„Dumnezeu sa-l odihneasca in pace am avut onoarea sa-l cunosc…un om extraordinar ”, „Offf un mesaj transmis din suflet ajunge la suflet! Cât de nedreaptă este viața asta uneori! Dumnezeu să-i odihnească sufletul în pace! ”, „Dumnezeu să-l ierte pe acest om minunat! s-a stins din viață o valoare cum rar se mai găsește in ziua de azi! ”, au fost doar câteva dintre comentariile internauților.

Petrică Cercel

Petrică Cercel a murit în luna septembrie a anului trecut

Regretatul lăutar a murit în luna septembrie a anului trecut, după ce mai mult timp s-a luptat cu nemilosul virus, COVID-19. Petrică Cercel a fost chiar internat în spital, însă din nefericire, starea lui de sănătate s-a agravat de la o zi la altă, în cele din urmă ajungând să se stingă din viață.

În continuare, băieții, dar și partenera lui Petrică Cercel sunt devastați de durere, iar de când regretatul artist a trecut în neființă, rudele acestuia nu au prea vorbit despre cel ce le-a fost sprijin de-a lungul vieții.