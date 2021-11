Petrica Mîțu Stoian, umilit înainte să moară! L-au băgat în șomaj tehnic și a fost nevoit să se pensioneze! Ce salariu avea artistul? EXCLUSIV

In articol:

Petrică Mîțu Stoian a părăsit trist această lume, după ce a trăit o frustrare uriașă în timpul pandemiei de coronavirus.

Petrică Mîțu Stoian avea un salariu brut de 6.500 de lei, plus sporuri, înainte de tăiere

Artistul nu a mai voie să cânte pe la petreceri, după ce nunțile au fost aproape interzise, iar salariul său a fost tăiat cu 25% pentru după ce primăria n-a mai avut bani să susțină Ansamblul ”Maria Tănase” din Craiova.

Petrică Mîțu Stoian a fost angajat cu carte de muncă la Anasmablul ”Maria Tănase” aproape un deceniu pe post de solist vocal, asta după ce înainte ocupase aceeași poziție la ”Doina Gorjului”. Conform grilei de salarizare, artistul avea un venit de bază de aproximativ 6.500 de lei pe lună, însă mai primea și câteva sporuri de aproape 700 de lei, plus vouchere de vacanță de 1.450 de lei pe an.

Situația s-a schimbat la începutul acestui an, după ce artiștii din cadrul ansamblului au fost anunțați de directoarea ansamblului, Niculina Stoican, că vor intra în șomaj tehnic petru că autoritățile locale nu mai au bani să susțină această instituție. Acela a fost momentul în care Petrică Mîțu Stoian a decis să ceară pensionarea la doar 61 de ani, mai ales că avea o vechime suficientă care să-i permită acest lucru.

La începutul acestei veri, interpretul s-a pensionat, însă nu a putut trece peste umilința pe care a îndurat-o din partea autorităților.

Mițu Stoian: ”Asta e o umilință”

”Nu mai suport, sincer... Asta e o umilință. Până la urmă, eu nu sunt oricine, nu sunt de pe drum. Am făcut și eu carte, o școală, am făcut pregătire, am făcut culegeri, am umblat ani de zile peste tot să fiu un nume și să strâng lucrurile frumoase ale românilor, tradiția. Totul până la umilință. Eu îi înțeleg și pe oamenii ăștia care ne conduc dar, fraților, aveți grijă și de noi. Nici nu știu dacă mai există ministru al culturii, n-a ieșit să zică ceva... Ce facem cu ăia care lălăie? ”, a mărturisit Petrică Mîțu Stoian într-un interviu acordat jurnalistei Adriana Bahmuțeanu.

Cânta la repetiții cu masca pe figură

Cântărețul a recunoscut și faptul că a resimțit din plin lipsa publicului și nu s-a împăcat deloc bine cu ideea de a purta mască.

Petrică Mîțu Stoian și-a petrecut 40 de ani pe scenă

”Noi suntem obișnuiți cu publicul, cu această comunicare, în momentul în care m-ai încorsetat, nu mi-ai dat voie... eu repet prin casă, repet prin curte. Trece lumea pe stradă, zice: ia uite domnule, a înnebunit Mîțu, cântă de nebun prin Obor. Dar sunt mulți care nu-și dau seama: omul ăsta trebuie să-și facă treaba. Dar eu mă duc la serviciu... locul meu de muncă, sediul Ansamblului Maria Tănase este la 30 de secunde de casa mea... Imediat trec dincolo și ajung la sediu. Dar mă duc acolo și trebuie să stăm distanțați, cu măști pe nas, cu una, cu alta...

Asta e obligația, scrie la intrare în sediu: ”în această instituție se intră cu mască”. Intrăm cu masca, ne uităm unii la alții și zâmbim dar nici măcar zâmbetul nu se mai vede decât prin ochi”, a mai povestit Petrică Mîțu Stoian.