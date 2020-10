Piesa asta este hit, “Moldovenii” pe „repeat”!

„Moldovenii”, Kanal D

Actorii din “Moldovenii” se bucura de un real succes atat in mediul online, prin intermediul clipurilor pe canalul de YouTube, care numara peste 1.2 milioane de fani, cat si pe micul ecran, in serialul de comedie difuzat in fiecare sambata, de la ora 20:00, la Kanal D!

Protagonistii serialului au pregatit o surpriza muzicala fanilor, lansand recent, in online, o piesa care poarta semnatura acestora. Melodia a fost foarte bine primita de public, la doar trei zile de la lansare, aceasta se bucura de aproape un sfert de milion de aprecieri.

Piesa “Laila” este o colaborare cu Alexander Maxim si e compusa de Petronel Gabriel Gongeanu, cel care il interpreteaza in serialul “Moldovenii” pe padurarul Mitica; single-ul, cu influente latino, transmite buna dispozitie inca de la primele acorduri. Veti recunoaste in clip personajele preferate din „Moldovenii”, Spagoveanu (Radu Tibulca), Preotul (Vasile Pantiru), Aurica (Andreea Lodba) evidentiindu-se in mijlocul petrecaretilor.

Petronel Gabriel Gongeanu, cel care semneaza versurile melodiei, spune ca aceasta este o dedicatie pentru fata de la tara care face eforturi sa se integreze perfect in viata urbana. Este o viziune tandra, dar si foarte amuzanta, asupra unei realitati cu care se confrunta actorii din „Moldovenii”, dupa cum sustine Petronel Gabriel Gongeanu.

“Si eu tot de la tara am plecat si colegii mei tot de la tara au plecat. Cumva ne regasim in aceasta melodie. Vom mai lansa videoclipuri muzicale in viitor, lumea ne incurajeaza sa facem acest lucru”, a spus acesta.

Videoclipul poate fi urmarit aici: