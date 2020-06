In articol:

Ionel Ganea nu este străin tribunalelor. Fosta soție a fostului atacant al naționalei, a lansat acuzații grave la adresa sportivului, după 24 de ani de căsnicie și nu mai există cale de împăcare între ei. Dana a cerut de la Ionel Ganea o despăgubire de 45.000 de lei, dar și o pensie de 5.000 de lei, insă ambele cereri au fost respinse magistrați la sfârștiul anului 2019.

“Magistrații judecă doar ce vor ei. M-am convins! Dacă ai influență și ești persoană publică, totul este în favoarea ta. Deja m-am obișnuit și cred că am luptat în zadar… bani cheltuiți și nervi întinși la maximum. Golanii care lovesc femei merită la pușcărie. Sunt în continuare agresată verbal, dar acesta este stilul lui și doar așa știe să se exprime”, comentează fosta soției a lui Ionel Ganea, în legătura cu decizia magistraților.

De această dată, Ionel Ganea este atacat de fiica sa

Ioana, fiica lui Ionel Ganea, își atacă tatăl cu acuzații și detalii șocante despre lucrurile pe care le-a trăit: “Ionel a fost mereu un om foarte dur, foarte mulți ani a fost violent față de familia lui, mai ales față de mama. Eu nici nu știu cum a rezistat atât timp, mereu am întrebat-o cum… Dar nici ea nu știe. De-a lungul timpului, mereu am fost controlați și oarecum supuși unor temeri față de el.Știu și că în timpul căsniciei lor a și înșelat-o în nenumărate rânduri. Într-adevar este o problemă ce îi privește pe ei, dar atât eu, cât și fratele meu am fost foarte afectați de lucrurile care se întâmplau în casă. După ce s-a despărțit mama de el, eu am locuit o perioadă de opt luni cu el și cu băiețelul meu, David, timp în care eu m-am angajat și lipseam câteva zile din săptămână. La un moment dat, primesc o poză cu David și cu o femeie în dormitorul lui. Lucru care m-a deranjat enorm, iar când l-am întrebat ce este cu poza aceea, mi-a răspuns zâmbind «Păi și ce? A vrut și ea să facă o poză…»”, a fost citată aceasta, de cancan.ro

Ioana, fiica fostului atacant al naționalei, își susține mama în noul litigiu deschis împotriva tatălui. De această dată, bunurile disputate în proces sunt trei vile, două în Pipera și una în Gura Văii. Fosta soție a lui Ionel Ganea aduce problema în fața instanței deoarece nu a fost mulțumită de partaj.