Planurile Vlăduței Lupău, înainte de a-și aduce bebelușul pe lume! Artista a dezvăluit totul fanilor: „Ne dorim să se întâmple asta”

Vlăduța Lupău se numără printre cele mai iubite și îndrăgite artiste de la noi din țară, iar de când fanii au aflat că este însărcinată, pentru prima dată, aceștia sunt extrem de nerăbdători să-l cunoască pe bebelușul cântăreței, dar și pe parcursul sarcinii, admiratorii șatenei au dorit să fie la curent cu sănătatea tinerei și cu tot ce se întâmplă.

Așa s-a și întâmplat, căci Vlăduța Lupău i-a ținut la curent pe fani cu tot ceea ce se întâmplă în viața sa, împărtășind cu aceștia atât momentele bune, cât și cele mai puțin plăcute.

Totodată, mult a fost, puțin a mai rămas, până când Vlăduța Lupău își va strânge bebelușul la piept, așa că vedeta a dezvăluit ce și-a plănuit să se întâmple, până când fiul ei se va naște.

„Încă nu ne-am mutat la casa nouă și spațioasă, sperăm cât de curând”

Vlăduța Lupău este pe cât se poate de nerăbdătoare să-l aducă pe fiul ei pe lume, însă la fel de nerăbdătoare este să se și mute în casa noua pe care o construiește alături de soțul său, Adi Rus, dat fiind faptul că ambii parteneri își doresc să se întâmple acest lucru până la nașterea bebelușului.

„Încă nu ne-am mutat la casa nouă și spațioasă, sperăm cât de curând. Ne dorim să se întâmple asta înainte să apară bebe pe lume, dar suntem cam la limită! Desigur, camera era pregătită în casă pentru un copil anume de când am făcut proiectul … Între timp, el a și apărut in peisaj' așa că, evident, am decorat împreună cu specialiștii camera pentru el. Bineînțeles că după ce va crește și va avea personaje preferate sau mai știu eu ce nebunii, vom redecora camera!”, a mărturisit Vlăduța Lupău, pentru viva.ro

De asemenea, Vlăduța Lupău a mai spus că, deși bebelușul ei nu s-a născut încă, deja a început să se gândească la multe aspecte privind, în mod special, creșterea și îngrijirea micuțului.

„Da, așa este… Și asta îmi dă puține griji! Înainte ziceam că atunci când voi avea un copil, îl las cu oricine și plec. Însă m-am cam schimbat. Nici nu a venit încă pe lume și deja nu vreau să-l las cu nimeni. De voie de nevoie, însă, va sta cu bunicii atâta timp cât voi lipsi. Asta în primele luni, după care ne-am gândit sa ne luăm o bonă care să stea cu noi in casă”, a adăugat artista, pentru sursa citată mai sus.

Vlăduța Lupău și Adi Rus [Sursa foto: Instagram]