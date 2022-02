Plecare bombă din televiziune! Cosmin Seleși a părăsit trustul care l-a consacrat, după 10 ani: "Acum sunt acasă, analizez ofertele"

In articol:

Cosmin Seleși a hotărât să plece de la postul de televiziune care l-a consacrat, după 10 ani. Prezentatorul a declarat că urmează o perioadă plină de schimbări în ceea ce privește viața lui profesională, căci deja analizează ofertele primite.

Citeste si: Schimb acid de replici între Radu Vâlcan, Răzvan Fodor și Cosmin Seleși: "Mai dă-te...Doamne, iartă-mă!". Adela Popescu a intervenit

Cosmin Seleși: "Momentan nu știu sigur ce voi face în televiziune"

Cosmin Seleși i-a lăsat fără cuvinte pe cei de acasă, după ce a anunțat că a decis să plece de la postul TV pentru care a prezentat în ultimii 10 ani. Colegul Alinei Pușcaș are planuri mari de viitor, căci deja a primit mai multe oferte din parte trusturilor concurente: "Acum sunt acasă, analizez ofertele. Da, am prezentat în locul lui Cătălin Măruță, dar momentan nu știu nimic sigur ce voi face în televiziune.

Cosmin Seleși [Sursa foto: Instagram]

Citeste si: Vești triste în lumea sportului. Din păcate, Rică Răducanu...- bzi.ro

Sigur este că am început să am concerte cu "Cosmin Seleși Band" și că abordăm un repertoriu interesant de muzică românească, piese pe care nu s-a gândit nimeni să le folosească în concerte și să le readucă la viață. În plus, am început să facem filme cu Alin Pânc și Văru Săndel și avem multe proiecte la care vom lucra.", a declarat Cosmin Seleși, pentru click.ro.

Cosmin Seleși [Sursa foto: Instagram]

Cosmin Seleși, pasionat de actorie

Pe lângă televiziune, Cosmin Seleși s-a făcut remarcat și în actorie, acolo unde a interpretat roluri cunoscute în cadrul unora dintre cele mai cunoscute seriale românești.

Citeste si: Cosmin Seleși, prima reacție după ce și-a făcut testul de coronavirus: „Sunt puțin dezămăgit...”

Printre filmele în care a debutat s-a numărat și "Terminus Paradis", în regia lui Lucian Pintilie.

Distribuie pe:







La un moment dat, prezentatorul a primit chiar și un premiu pentru cel mai bun actor, la Sankt Petersburg.