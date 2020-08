In articol:

Liderul suprem al săptămânii este Cristian, dar acesta nu și-a protejat casa pentru că totul a luat o întorsătură neașteptată. În timp ce Alexandra se pregătea să o îmbrățișeze pe sora ei, crezând că pleacă, Cristina Mihaela a făcut anunțul.

„Nu v-am spus nimic despre protecția casei întrucât am o cutiuță pe care va trebui să o deschid. Haideți să vedem ce scrie. Dragi concurenți, așa cum v-am spus de fiecare dată, siguranța și sănătata voastră au prioritate. Înainte de a fi concurenți voi sunteți oameni, iar noi punem acest aspect pe primul loc. Din păcate, unul dintre voi se confruntă cu o problemă de sănătate care necesită investigații medicale ample”, a spus Cristina Mihaela.

Citeste si: Harry și Meghan, în casa miliardarului rus care a vrut să-și taie soția de față cu toată lumea - evz.ro

Prezentatoarea a mai spus că i se recomandă concurentului să părăsească competiția pentru a se trata, dar cu mențiunea că se poate întoarce oricând. Concurentul despre care se vorba este Găbiță. Se pare că are o problemă de sănătate nu foarte gravă, dar care necestiă îngrijiri medicale.

Găbiță de la Craiova a părăsit Puterea Dragostei din cauza unor probleme de sănătate

„În urma problemelor medicale descoperite, Găbiță este nevoit să urmeze un tratament medical în țara”, a anunțat Cristina Mihaela în gala din această seară.

Găbiță a fost chemat în față și a spus cu lacrimi în ochi că îi pare rău că trebuie să părăsească competiția.

„Îmi pare foarte rău, mai ales ca este vorba despre o problema de sanatate. Chiar aveam de gand sa fac o pauza. Ma gandeam foarte des la decizia asta pentru ca au fost momente in care ma simteam foarte slabit. Da, toata saptamana si din cauza asta nu am putut... am avut simptome de ameteala. Ceva cervical am inteles ca este, am doua vene infundate si nu mi se oxigeneaza creierul, pe stanga si pe dreapta”, a spus Găbiță, profund dezamăgit.