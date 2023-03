“Poate dacă nu aș fi avut relație cu un om însurat, aș fi fost o femeie normală” Vica Blochina și-a deschis sufletul pentru WOWbiz și a vorbit despre regretele pe care le are | EXCLUSIV

In articol:

Vica Blochina este cunoscută de o țară întreagă. După mai multe relații cu bărbați celebrii, aceasta este o femeie și o mamă împlinită. Vica Blochina a vorbit despre cum îi place să fie înconjurată de oameni cu bani, despre cum își dorește să fie viitorul bărbat de lângă ea, despre relația cu fiul ei, Edan, dar și despre ce ar schimba dacă

Vica Blochina, dezvăluiri despre relația cu Victor Pițurcă

ar putea să se întoarcă în trecut. Într-un interviu acordat Andradei Bratovianu, Vica a mărturisit că Edan s-a mutat la Victor Pițurcă, tatăl lui.

Vica Blochina ne-a oferit un interviu exclusiv, în care și-a deschis sufletul și a făcut dezvăluiri neașteptate. Sinceră și asumată ca de obicei, vedeta a vorbit despre regretele ei. În acest context a amintit și despre relația cu Victor Pițurcă, din care a rezultat fiul ei, Edan.

"Asta e o întrebare foarte contradictorie din punctul meu de vedere. Câteodată stau și mă gândesc...știi care e faza? Întotdeauna, oricine mi-ar spune să nu te uiți stânga dreapta, vezi oamenii fericiți, nefericiți, tot timpul ai repere. Eu sunt așa cum sunt acum. Poate dacă nu aș fi avut relație cu un om însurat, poate aș fi fost altfel, aș fi fost o femeie normală. Stau să mă gândesc, pentru mine, punctul meu final care a fost? Ce s-a întâmplat în punctul final? Copilul meu este super bine, este acolo unde mi-am dorit eu, chiar mult mai bine decât mi-am imaginat vreodată și asta înseamnă că eu sunt o mamă luptătoare și am făcut lucrurile așa cum a trebuit, cum a fost cursul vieții. De aceea, îmi pare rău că sunt unele lucruri în viață pe care le-am făcut, dar după aceea, mă trezesc și spun că a fost bine ce am făcut. Acest drum în viață, ți-l dă Dumnezeu. Cum alegi și cum ieși din el, depinde numai de tine și de ce vrea Tatăl Ceresc.", a declarat Vica Blochina.

Citeste si: Se dau câte 600 de lei de persoană! Cine va beneficia de acești bani. Vor intra direct pe card- kanald.ro

Citeste si: Pățania unui bărbat din Ploiești care a închiriat apartamentul unei familii cu doi copii. Ce a descoperit după opt luni- stirileprotv.ro

Vica Blochina, fana bărbaților cu bani

Vica Blochina a discutat și un subiect controversat în ce o privește: banii. Mereu s-a declarat admiratoarea bărbaților potenți financiar, dar niciodată nu s-a lăsat la mâna lor. Și vedeta are un capital generos și mereu a știut să fie independentă.

"Arată-mi mie o femeie din lumea asta, care apare pe insta, pe la TV, care o să spună că îi plac oamenii care nu au reușit nimic în viața asta, băieții care nu au de niciunele. Arată-mi una. Niciodată nu o să zică că își dorește unul lângă ea care este un ratat. Un bărbat care are o situație, asta înseamnă că a fost un om deștept, l-a dus capul, te poți baza pe el, ai ce învăța de la el. Eu niciodată nu am cerut unui bărbat bani, dar mereu m-am folosit de relația cu el. De obicei, un om care are bani, este înconjurat de oameni la fel de capabili ca și el, așa că am construit în ani foarte multe relații, am învățat foarte multe și îmi plac în general oamenii deștepți, care au ceva în cap. Îmi plac oamenii cu care am ce să vorbesc. Nu neapărat trebuie să aibă foarte mulți bani, dar să fie capabili să facă ceva. Nu vorbesc despre miliarde de euro, nu totul se rezumă la bani, dar să fii capabil să produci.", a mărturisit Vica Blochina, la WOWnews.

Citeste si: „Să vezi ce palme primești când te prind pe undeva”. Radu Siffredi, iubitul Oanei Matache, nou mesaj șocant după ce a aflat că Protecția Copilului i-ar putea lua copiii iubitei sale!- kfetele.ro

Citeste si: Calendar ortodox 15 martie 2023. Ce sărbătoare este miercuri- stirilekanald.ro

Citeste si: Antonia, dezvăluiri picante din intimitatea ei cu Alex Velea. Mulți nu se așteptau la așa ceva- radioimpuls.ro

Ai un pont WOW? Dacă deții mai multe informații despre acest subiect ne poți scrie la adresa [email protected]!