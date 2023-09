Poate fi încă un meci între Lionel Messi și Cristiano Ronaldo? Ce condiție ar trebui îndeplinită pentru ca acest lucru să se întâmple

In articol:

Lionel Messi și Cristiano Ronaldo au avut multe meciuri directe până acum. Cei doi, adunat, au reușit să câștige de 12 ori Balonul de Aur. Totuși, cei doi nu mai evoluează în același campionat, nici măcar pe același continent.

Lusitanul este în prezent jucătorul celor de la Al-Nassr, iar argentinianul este legitimat la Inter Miami.

Ultimul meci în care cei doi au fost adversari s-a jucat la începutul acestui an. Cristiano Ronaldo făcea parte dintr-o echipă alcătuită din două cluburi: Al-Hilal și Al-Nassr, iar Lionel Messi era legitimat la PSG. Atunci, scorul a fost 5-4 în favoarea parizienilor.

Cum ar putea Messi și Ronaldo să mai joace un meci unul contra celuilalt

Totuși, ar exista șanse ca cei doi să joace din nou unul împotriva celuilalt. Mai exact, conform Digi Sport, presa arabă informează că Al-Nassr a primit o invitație de a participa la un turneu amical desfășurat în China.

Conform sursei menționate anterior, și Inter Miami face parte din lista echipelor care au fost chemate la acest turneu.

Această competiție se va desfășura în iarna care urmează.

Totuși, rămâne de văzut dacă echipele la care evoluează cei doi fotbaliști vor accepta să participe la acest turneu.

Statisticile celor doi fotbaliști

Atât Cristiano Ronaldo, cât și Lionel Messi, sunt jucători emblematici pentru echipele la care au evoluat în Spania. Potrivit datelor de pe Transfermarkt, lustianul este cel mai mare marcator din istoria celor de la Real Madrid reușind să înscrie 450 de goluri în 438 de meciuri.

De partea cealaltă, Lionel Messi este jucătorul cu cele mai multe goluri pentru Barcelona.

Argentinianul a evoluat 778 de meciuri în tricoul catalanilor, marcând de 672 de ori.

Situația este identică și la nivel de echipe naționale. Cristiano Ronadlo a marcat 123 de goluri pentru Portugalia, în 201 meciuri. De cealaltă parte, Lionel Messi a înscris de de 104 ori pentru Argentina în 176 de partide.

Cei doi sunt unul lângă altul și când vine vorba despre numărul de goluri marcate în UEFA Champions League.

Cristiano Ronaldo are 141 de reușite, iar Lionel Messi 129, conform site-ului UEFA.

Împreună, cei doi au câștigat numeroase trofee de-a lungul carierei, Lionel Messi fiind cel mai galonat jucător din istoria fotbalului.

În plus, cei doi sunt jucătorii care au câștigat de cele mai multe ori Balonul de Aur. Lionel Messi are șapte astfel de titluri, în timp ce Cristiano Ronaldo are 5. De asemenea, argentinianul se află printre principalii favoriți și în acest an, având șansa să facă această diferența și mai accentuată.