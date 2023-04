”Poate o să am și băieței” Tavi Clonda, anunțul mult așteptat despre al treilea copil. Devine sau nu artistul tată pentru a treia oară?

In articol:

Tavi Clonda și Gabriela Cristea formează un cuplu de ani buni, timp în care au devenit părinți de două ori.

Prezentatoarea l-a făcut pe artist tată de fete, fiind acum înconjurat numai de ele prin casă, acolo unde mai vin și bunicile atunci când este nevoie de ajutor.

Citește și: "M-am săturat" Gabriela Cristea a răbufnit în pauza de publicitate. Nu a mai ținut cont de nimic și a spus clar ce nu-i convine: "O zic răspicat și tare"

Tavi Clonda, despre al treilea copil al familiei

Chiar și așa, el se declară un bărbat împlinit și fericit că este tată de fete și spune că are familia la care a visat mereu.

Doar că, curiozitățile celor care îi admiră continuă chiar și-n ziua de azi, motiv pentru care, în cadrul unui interviu, cântărețul a răspuns celei mai arzătoare întrebări: vrea sau nu să aibă și un băiat, se gândesc el și Gabriela să mai facă un copil?

Citeste si: Metoda prin care una dintre fetele de 15 ani a dovedit raporturile intime dintre Dan Diaconescu și o minoră. Fostul jurnalist își susține nevinovăția- kanald.ro

Citeste si: Stare de urgență în țara în care locuiesc peste un milion de români. Informația momentului- stirileprotv.ro

Ei bine, conform spuselor sale, deși o parte din el s-ar vrea și tată de băiat, Tavi Clonda spune că acest lucru poate se va întâmpla doar într-o altă viață.

Căci acum se simt bine în formula în care sunt, recunoscând că este destul de greu cu doi copii, deci cu trei este conștient că va fi și mai greu.

Astfel că, atunci când se vrea tată de băiat, artistul nu ezită să petreacă timp cu nepoții și finii săi, care sunt ca și copiii lui.

“Într-o viață viitoare poate o să am și băieței. Am un nepot, un fin, am băieței cu care să joc fotbal. Nu mai putem încă unul. Am populat casa, suntem OK așa, nu suntem singuri. Este destul de greu. Mulți se opresc după un copil. Noi am făcut doi. Ce să zic, este OK așa, suntem bine așa cum suntem”, a spus Tavi Clonda, conform Ego.ro.

Tavi Clonda, anunțul mult așteptat despre al treilea copil [Sursa foto: Facebook ]

Citeste si: „Pur și simplu o ador.” Sarah Dumitrescu a îmbrăcat o rochie de mireasă semnată de Sonia Trifan. Ce a declarat designerul despre fiica Anamariei Prodan- kfetele.ro

Citeste si: Joia Mare 2023. Ce nu este bine să faci?- stirilekanald.ro

Citeste si: Informația explozivă care circulă în presa internațională: Iubita lui Pique, Clara Chia Marti ar fi bărbat la origine. Dovezile sunt șocante- radioimpuls.ro

Citește și: Gabriela Cristea i-a pus pe gânduri pe fani cu ultima fotografie: „Ești tare tristă”. Nu a mai avut încotro și a recunoscut tot ce se întâmplă cu ea

Și, deși are tata două fete, Tavi, când erau ele mici, și-a îndeplinit și visul de a juca fotbal alături de copiii săi, astfel că nu are nici o dorință neîmplinită.

Doar că acum situația s-a schimbat și cele două fete au alte preocupări, care, însă, nu-l deranjează deloc pe Tavi Clonda, menționând că și la al doilea copil, parcă, parcă, tot o fată voia, ceea ce s-a și întâmplat.

”Eu am jucat fotbal cu ale mele de la un an. Gabriela îmi spunea: “Nu le face fotbaliste, vreau să le văd cu păpuși!”. I-am zis: “Stai, iubire, o să aibă și păpuși!”. Acum fac balet și au tot felul de păpușele. Nu am vrut neapărat băiat. La Iris parcă tot fetiță doream, să se joace împreună”.