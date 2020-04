In articol:

Harta celor de la Aerlive arată dimensiunile dezastrului, pentru că numeroase zone sunt ”pe roșu”, ceea ce înseamnă un nivel foarte ridicat de poluare. Inițial, ”roșu” era doar în zona Pajura, dar așa cum se poate vedea, s-a extins, iar acum s-au făcut portocalii multe alte zone, este vorba despre zona Bd Mihalache, Dorobanți, șos Ștefan cel Mare, Colentina, Moșilor, și se întinde spre Univeristate, Iuliu Maniu. (Așa arăta harta acum)

Iată cum arăta harta Bucureștiului la ora 8.00

Oamenii disperați au sunat la numerele de telefon speciale de la Garda de Mediu,însă susțin că tot timpul acestea sunt ocupate.

Garda de Mediu: A ars o fermă de porci din Periș

Marți, 7 aprilie 2020, locuitorii din zona de nord a Bucureștiului și localitățile limitrofe au sesizat același miris înfiorător. Pe pagina de Facebook a Gărzii de Mediu a apărut marți seară și un anunț în care se spune că poluarea aerului a fost produsă de un incendiu.

”Având în vedere numeroasele sesizări ale cetățenilor din zona comunelor Mogoşoaia, Corbeanca, Periş cu privire la poluarea aerului, comisari ai Gărzii Naţionale de Mediu din cadrul Comisariatului Judeţean Ilfov s-au deplasat în zonă, pentru verificări. În urma controlului efectuat, astăzi, pe teritoriul administrativ al comunei Periş, la limita cu judeţul Dâmboviţa, la nord-nord-vest de Comuna Corbeanca, s-a constatat prezenţa unui incendiu de vegetaţie spontană uscată, care ardea mocnit, cu degajare de fum, fără flacără, pe o suprafaţa de aprox 30.000 mp. Din datele obţinute de la Primăria Periş, rezultă că pe terenul incendiat se află batalurile fostei ferme de porci, arderea acestor resturi generând mirosul specific şi fumul înecăcios, resimţit de către locuitorii din vecinătate. Din informațiile existente în baza de date a UAT Periş, proprietarul terenului incendiat ar fi o societate aflată în insolvență, însă, viceprimarul localităţii Periş a afirmat că baza de date cu privire la proprietarul acestor terenuri nu a fost actualizată. În vederea limitării extinderii şi lichidării focarelor de incendiu, reprezentanţii legali ai UAT Periş au dispus prezența, la locul incendiului, a doua autospeciale şi a unui excavator. În timpul controlului, au fost impuse UAT Periş următoarele măsuri cu termene: - identificarea proprietarul/proprietarii terenurilor în vederea sancţionării contravenţionale - impunerea de măsuri în vederea reducerii efectelor incendiului - monitorizarea şi supravegherea focarelor de incendiu, pentru limitarea efectelor produse.”, se arată în anunțul Gărzii de Mediu.

Pe de altă parte, pe paginile de socializare, oamenii sunt revoltați și disperați. ”Suntem pur și simplu otrăviți”, își strigă unii disperarea.

Se pare că sunt persoane care se simt rău, senzație de vomă accentuată.

Simona Gherghe, mesaj disperat ”Mă ustură ochii”

Simona Gherghe, care locuiește în Corbeanca a transmis mai multe mesaje disperate. ”A doua noapte consecutiv cand nu se poate respira. Nu putem deschide geamurile, mirosul de fum/cauciuc ars a intrat in casa si se simte foarte puternic. Practic, ma ustura ochii. E ceva ciudat in povestea asta. Ieri spuneati ca a fost a fost un incendiu de miriste. Tot ieri, pe la ora 09.00 dimineata, s-a curatat aerul si n-au mai fost probleme. Dupa acelasi scenariu, in noaptea asta iar s-a intamplat. Probabil ca in vreo ora iar se va putea respira. Deci care sa fie explicatia acestei “magii”? Si azi-noapte tot un incendiu de miriste? Si daca nu ar fi reusit sa-l stinga in totalitate, cum am mai citit, cum se explica faptul ca aerul devine de calitate in jurul orei 09.00? Vantul nu bate, deci nu poate fi invocat aici. Inteleg ca se simte puternic si in Bucuresti... Domnilor, ne datorati o explicatie!