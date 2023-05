Pomenirea morților. Ce se împarte și cum se organizează parastasele de 3 luni, 9 luni și un an

In articol:

Una dintre practicile cultice ale Bisericii Ortodoxe este pomenirea credincioșilor vii sau morți la diferite slujbe religioase și în anumite momente ale acestora.

Pomenirea morților

Parastasul este o slujbă foarte importantă și specială care se organizează pentru sufletul celor morți. Cuvântul „parastas” provine din greaca veche, de la verbul „paristimi” și se traduce prin „a mijloci, a se înfățișa înaintea cuiva, a veni în ajutorul cuiva”.

Astfel, avem speranța că Dumnezeu va ierta păcatele pe care cel mort le-a făcut în decursul vieţii sale. De aceea, când cineva primeşte ceva slujit la Biserică sau acasă, el spune, pentru cel mort: „Dumnezeu să-l ierte”, sau „bogdaproste”.( bogdaproste înseamnă slăvit să fie Domnul).

Biserica Ortodoxă a consacrat pentru pomenirea generală a morților o zi liturgică pe săptămână, și anume sâmbăta. În ebraică „sâmbătă” înseamnă „odihnă”, întrucât şi Dumnezeu S-a odihnit în ziua a 7-a. Este ziua în care Iisus Hristos a stat cu trupul în mormânt şi cu sufletul în iad, ca să-i elibereze pe drepţii adormiţi.

Se spune că în sâmbăta morților, spiritele celor decedați se întorc pe pământ pentru a se hrăni cu aburii mâncărurilor preparate de familiile acestora. Cel mai important lucru pe care îl putem face pentru pomenirea celor adormiți este ca aceștia să fie pomeniți la Sfânta Liturghie.

Astfel, pomenirea lor poate fi însoțită prin parastase, pomeni, milostenii sau lucruri împărțite.

În ziua de pomenire a morților, credincioșii duc la biserică pentru amintirea celui decedat: colivă, colaci și o sticlă de vin, fiecare însoțite de câte o lumânare care se aprinde în timpul slujbei de pomenire.

De asemenea, se înmânează preotului dinainte de slujbă un pomelnic pe care sunt trecuți cei adormiți, o lumânare aprinsă și un colac. Totodată, pot fi pregătite de acasă câteva pachete cu alimente pentru a fi date de pomană imediat după sfințirea acestora.

Pentru pomenire este foarte importantă folosirea lumânărilor din ceară curată, fabricate după ritualul creștin, și nu cumpărate de oriunde.

Ce se împarte și cum se organizează parastasele de 3, 6 și 9 luni?

Obiceiurile care caracterizează parastasele de 3 luni, 6 luni și 9 luni sunt foarte asemănătoare între ele. Acestea se fac în primul an de la moartea răposatului și sunt considerate parastase mici.

Semnificația parastasului de 3 luni, 6 luni și 9 luni este asociată ideii de trinitate. Astefel, aceste pomeniri se fac în cinstea Sfintei Treimi.

În toate cele trei cazuri se duc la biserică vin, colaci, colivă și lumânări, acestea fiind necesare slujbei parastasului. Ulterior se merge la cimitir, unde părintele face slujba la mormânt și îl stropește cu vin. Atât la biserică, cât și la cimitir, familia decedatului împarte pachețele cu colivă, fructe, legume, mâncare gătită, vin, suc sau apă și lumânări.

Unii oameni obișnuiesc să facă și o masă acasă sau la restaurant care va cuprinde, în funcție de perioada din an, mâncare de post, de dulce sau cu pește.

Ce se împarte și cum se organizează parastasul de un an?

Ca orice altă tradiție bisericească, parastasul se face după o anumită ordine, la împlinirea unor date fixe, așa-numite soroace. Parastasul de 1 an are o deosebită importanță în tradiția ortodoxă, întrucât se comemorează împlinirea unui an de la trecerea sufletului pe lumea cealaltă.

Dacă ziua comemorării celui decedat cade într-o zi în care nu se fac parastase, este important ca pomenirea să aibă loc înaintea datei respective, și nu mai târziu. De asemenea, dacă ziua respectivă cade într-o zi de post, pentru ca acesta să fie primit trebuie neapărat ca mâncarea să fie de post.

Slujba de pomenire a morţilor este urmată de Sfânta Liturghie care se săvârşeşte în Biserică. Pentru slujba parastasului orice creştin aduce o colivă, colac sau prescură, vin, lumânări și tămâie. După slujba de la Biserică, se face slujbă la mormânt, iar ulterior se face un praznic.

Tot în această zi, dacă nu s-a întâmplat la parastasul de 40 de zile, la pomenirea de un an se pune o cruce nouă, cea din lemn fiind lăsată pe mormânt până ce va putrezi. Crucea din piatră se sfințește la cimitir de către preot, acesta având nevoie de un vas cu apă curată, busuioc, lumânări, tămâie, o colivă și puțin vin.

În funcție de posibilitățile fiecăruia, se pot împărți vase cu mâncare, batiste și prosoape.

Totodată, se mai pot oferi de pomană haine și încălțăminte pentru o persoană nevoiașă ce vor fi slujite mai întâi de preot. De asemenea, la parastasul de 40 de zile și la cel de un an se pot da de pomană și obiecte de uz casnic.

