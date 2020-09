Elon Musk a dat foc comunitatii stiintifice cu experimentul facut

In articol:

Porcul, numit Gertrude, are în creier un cip de calculator de mărimea unei monede. “Este un fel de Fitbit în craniul tău, cu fire minuscule”, a spus Elon Musk în cadrul unei transmisiuni pe Internet.

Evident, decizia lui a creat o adevărată isterie printre diverse categorii de oameni, unii temându-se că este primul pas al omenirii în fața ideei de a fi subjugată de calculatoare. Din acest motiv, Ioana Mîndruță, soția jurnalistului Lucian Mîndruță, unul dintre cei mai reputați medici neurologi din România, a explicat care sunt beneficiile unor asemenea experimente, pe blogul ei.

”Acesta este un pas care promite solutii inimaginabile pana acum pentru pacientii suferinzi de boli neurologice si ma refer aici in special la domeniul meu de suflet, epilepsia. In acest domeniu exista deja un dispozitiv care este marketat de ani buni pe piata din Statele Unite de catre cei de la Neuropace Inc. care insa este urias in comparatie cu ce ni se propune acum, dificil de tolerat si care incorporeaza doar 2 electrozi care culeg numai macrosemnale. Neuralink e fata de el ceea ce este o vrabie fata de un elefant. Dar o vrabie mai inteligenta si mai sofisticata. In plus tehnologia e sigura si dispozitivul poate fi implantat de catre un robot, fara erori umane, intr-o interventie de 1 h, fara anestezie generala care necesita o singura zi de internare. Daca lucrurile stau intr-adevar asa si nu este doar marketing la mijloc am putea avea rapid o tehnologie inestimabila pentru tot ce inseamna neuromodulare in medicina!

Ioana si Lucian Mindruta

Neuromodularea, dupa cum stiti, este monitorizarea impulsurilor electrice emise de creier pentru a detecta din timp, de exemplu, o criza epileptica. O criza care poate fi ameliorata sau oprita cu ajutorul unor alte impulsuri electrice, trimise cu aceiasi electrozi. Ca un fel de paratraznet al furtunii electrice care se imtampla in creier in timpul crizei. Asta inseamna nu controlul mintii, ci al bolilor. Speranta, si nu spaima. Aceasta este cu adevarat vestea buna adusa de Musk. E pentru cei care sufera acum, de boli reale, si nu de teoria conspiratiei…”, a spus Ioana Mîndruță.

Cyberporcul, experiment pentru vindecarea oamenilor

Gertrude a fost unul dintre cei trei porci care au participat la demo-ul de webcast de vineri. Procesorul din creierul ei trimite semnale, indicând activitate neuronală în bot atunci când caută mâncare.

Dispozitivul dezvoltat de Neuralink constă într-o mică sondă care conține peste 3.000 de electrozi atașați prin fire flexibile mai subțiri decât un fir de păr uman. Aceștia pot monitoriza activitatea a 1.000 de neuroni. Această interfață ar putea permite persoanelor cu afecțiuni neurologice să controleze telefoanele sau computerele cu mintea lor. Elon Musk susține că astfel de cipuri ar putea fi utilizate, în cele din urmă, pentru a ajuta la vindecarea unor afecțiuni precum demența, boala Parkinson și leziuni ale măduvei spinării.