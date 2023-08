Posibilele adversare ale Farului în play-off-ul Conference League! Calificare aproape imposibilă în grupe

In articol:

Farul Constanța a înaintat în lupta spre grupele UEFA Europa Conference League. În turul următor, formația dirijată de Gică Hagi o va înfrunta pe FC Flora Tallin, reprezentativa Estoniei.

Flora Tallin vine și ea după o eliminare din preliminariile UEFA Champions League, desi de 13 ori campioană a Estoniei, nu a reușit performanțe remarcabile. Rakow Czestchowa a învins-o pe Flora Tallin, scor 4-0 la general. La Rakow evoluează în prezent internaționalii români, Deian Sorescu și Bogdan Racovițan. Flora Tallin este cea mai titrată și mai puternică echipă din fotbalul eston.

Dacă va reuși să treacă de reprezentativa Estoniei, Farul Constanța va ajunge în play-off-ul Conference League. Pentru acest ultim tur va mai avea loc o tragere la sorți. Formația dirijată de Hagi, fosta FC Viitorul Constanța, nu a reușit să evolueze niciodată în grupepe unei competiții europene.

Posibilele adversare ale Farului în play-off-ul Conference League

Qarabag (Azerbaidjan)/ HJK Helsinki (Finlanda) Ludogorets (Bulgaria)/ Astana (Kazahstan) Sheriff Tiraspol (Republica Moldova)/ BATE Borisov (Belarus) Zalgiris Vilnius (Lituania)/ Hacken (Suedia) Zrinjski Mostar (Bosnia și Herțegovina)/ Breidablik (Islanda)

Partidele din play-off-ul Conference League se vor disputa pe 24 august și 31 august. Aceasta este ultima fază înaintatea stabilirii grupelor.

UEFA oferă suma de 750.000

de euro cluburilor care se califică în play-off-ul din Conference League.

Prima reacție a lui Gică Hagi după returul din Conference League

Gheorghe Hagi a recunoscut că jucătorii săi au întâmpinat mari dificultăți în deplasarea din Armenia, însă într-un final e mulțumit că formația sa a reușit să se califice.

„Mulțumesc gazdelor pentru ospitalitate. Cred că Urartu și Farul au stiluri similare de joc.

Ne-am revenit după pauză, am jucat mai bine în repriza a doua. Ne-am revenit mai ales din punct de vedere mental. I-am avertizat pe jucători să fie foarte atenți pe faza defensivă, dar din păcate am suferit și azi. Asta este, cel mai important lucru este că am reușit să ne calificăm în turul următor”, a declarat Gheorghe Hagi, citat de presa din Armenia.