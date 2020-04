Duduianu a fost amendat cu 20.000 de lei, deși avea declarație

Laurențiu Duduianu se află printre românii care au reușit să încaseze amenzi usturătoare pentru că ar fi completat greșit, spun polițiștii, declarația pe proprie răspundere, formular obligatoriu pentru a putea ieși din casă în această situație de criză generată de pandemia de coronavirus.

Interlopul a fost sancționat pentru că le-ar fi spus oamenilor legii, initial, că merge să îi dea 300 de lei unei iubite, iar ulterior că merge să îi ducă alimente fiicei lui minore. Cu toate astea, Duduianu a scris pe hârtie toate locurile în care urma să se deplaseze, dar oamenii legii nu au ținut cont de acest aspect și l-au sancționat.

Bărbatul a filmat tot incidental și l-a urcat pe rețelele de socializare, iar pe filmare se poate observa că polițistul nu purta mănuși, dar cu toate astea i-a dat pixul pe care îl atinsese interlopului Duduianu să semneze amenda, iar acesta din urmă a sesizat și a spus pe filmare,

„Uitați-vă. Mi-a dat pixul lui, cu toate că nu are mănuși”, a spus Duduianu.

Coversația dintre Duduianu și polițist:

Duduianu: Bună zius, doamnelor și domnilor. Uitați. Am aici bifat numele meu, am bifat unde mă duc, am semnat, dar sunt oprit de către domnii polițiști. Eu am venit la fetița mea minoră…”

Polițist: - Și unde suntem acum?

Duduianu: Da, da. Suntem pe Calea Vitan. Am și scris.

Polițist: Spune și motivul pe care mi l-ai spus prima data, da? Ai zis că te duci să-I dai 300 de lei unei iubite de-ale tale.

Duduianu: A văzut că sunt țigan și mi-a dat amendă. Mi-au zis lasă că ai tub ani să plătești amenda.