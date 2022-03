"Poți să plătești cu viața!" Daniel Onoriu, primele declarații după ce a fost externat. Ce a spus despre medicul care l-a "măcelărit"

In articol:

Starea lui Daniel Onoriu se îmbunătățește de la o zi la alta. Pilotul a fost recent externat, după 55 de zile de comă, la Terapie Intensivă. Ajuns acasă, bărbatul a decis să povestească pe rețelele de socializare cum a ajuns să fie la

un pas de moarte, din cauza unei decizii de moment.

Daniel Onoriu, primele declarații după ce a fost externat: "Nici prin gând nu-mi trecea că am să intru în tragedia vieții mele"

Daniel Onoriu a povestit că a luat destul de repede decizia de a face operația de micșorare a stomacului. Pilotul de raliuri a aflat din întâmplare despre clinica respectivă, prin prisma unei reclame din mediul online. La scurt timp, și-a făcut programare, însă nu bănuia deloc ce avea să i se întâmple: "În urmă cu 99 de zile eram un tip normal, cu vise și speranțe și planuri de viitor. Toată viața am fost activ, sportiv, dar și pofticios. Credeam că doar cele câteva kilograme în plus pe care le aveam erau singura mea problemă și am ales cea mai "simplă" și "la modă" metodă de slăbire: gastric sleeve (operație de micșorare a stomacului).

Nici prin gând nu îmi trecea că am să intru în tragedia vieții mele. Am mai trecut prin încercări, dar incomparabil cu această cumpănă. Nu există scară de măsurare sau termen de comparație! Un simplu scroll pe Facebook și o reclamă la o clinică mi-a captat atenția atât de tare, încât următoarea zi aveam și programare stabilită acolo. Se pare că hotărârile de moment nu sunt întotdeauna cele mai înțelepte! Pe lângă faptul că plătești cu sume mari de bani, poți să plătești chiar și cu viața!", a scris Daniel Onoriu, pe contul lui de Facebook.

"Sunt multe întrebări la care nu am răspuns"

Bărbatul spune că a rămas cu multe întrebări, după ce medicul care a efectuat operația l-a "măcelărit": "Nu știu a cui a fost vina! A mea, că am avut încredere sau a medicului ce m-a operat (măcelărit). Sunt multe întrebări la care nu am răspuns. Orice răspuns aș primi din partea medicului, tot nu mă mulțumește.

Azi sunt aici! Printre voi: familie, prieteni, oameni! Azi și mereu am să vă mulțumesc! Pentru susținerea voastră în rugăciuni și gânduri bune, pentru că ați mers și donat sânge, pentru că v-ați interesat de starea mea de sănătate! Ce vă doresc? Să nu treceți prin ce am trecut eu și familia mea și multă sănătate!", a încheiat Daniel Onoriu.