Povestea accesoriului purtat de Lionel Messi la toate meciurile de la Cupa Mondială: „Mama mea te iubește mai mult decât mă iubește pe mine”

Lionel Messi (35 de ani) a impresionat întreaga lume după ce a purtat același accesoriu la toate meciurile de la Cupa Mondială. Vezi care este povestea fundei de culoare roșie purtată de Messi la picior!

În urmă cu patru ani, în timpul Campionatului Mondial de Fotbal 2018 din Rusia, Lionel Messi a primit o panglică roșie norocoasă care aparținea mamei unui jurnalist argentinian. Aceasta i-a fost înmânată marelui fotbalist de către jurnalistul Rama Pantarotto după ce Argentina a remizat cu Islanda chiar în meciul de deschidere al Cupei Mondiale din Rusia 2018, joc în care Messi a ratat un penalty, se arată pe Independent.

„Mama mea te iubește mai mult decât mă iubește pe mine. Îi port panglica roșie pentru noroc. Dacă vrei, pot să ți-o dau ție.”, au fost cuvintele lui Pantarotto în timp ce îi arăta accesoriul lui Leo Messi. Astfel, la meciurile viitoare, cei doi aveau să se reîntâlnească în zona de presă, iar marele fotbalist de la PSG i-a arătat funda roșie din jurul gleznei, pe care a purtat-o în timp ce a marcat un gol de-a dreptul fabulos împotriva Nigeriei.

The best Messi video you’ll see today. pic.twitter.com/j4mk7Olfux

