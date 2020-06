In articol:

Povestea amantei secrete a tatălui Monicăi Gabor! Bărbatul a avut parte de un ghinion teribil în viața privată, unii ar spune că a fost chiar un blestem. Emil Gabor a murit singur, după ce și-a pierdut ambele femei pe care le-a iubit. Cu Veronica Bulai, mama surorilor Gabor, Emil a făcut casă însă fericirea nu a ținut prea mult pentru că aceasta îi reproșa mereu că bea prea mult. Reporterii WOWbiz.ro au desocprit însă, la Bacău, o altă mare iubire a lui Emil Gabor, o colegă de serviciu pe nume Mariana, care și-a pierdut viața într-un accident asemănător cu cel al mamei Monicăi Gabor.

Povestea amantei secrete a tatălui Monicăi Gabor! S-a luptat pentru Mariana cu doi ”tovarăși”

Tatăl Monicăi Gabor, povestea amantei secrete! Conform unui tovarăș de pahar al lui Emil Gabor, relația dintre acesta și Mariana era una veche, cei doi lucrând împreună la aceeași fabrică. Pe vremea aceea, Emil era căsătorit cu Veronica, așa că era ”legat de mâini și de picioare”. A urmat un accident de muncă al lui Emil Gabor, care s-a și pensionat înainte de vreme, iar cei doi nu s-au mai văzut o vreme.

După moartea Veronicăi Bulai (mama surorilor Gabor a fost lovită de o stâncă ce s-a desprins de pe versant în zona Polovragi), Emil s-a întors la Mariana și o vreme chiar a locuit la aceasta acasă. Doar că între timp, femeia ”făcuse rost” de doi pretendenți, ”Inginerul din Bârlad” și Gică Tătaru. Toți trei frecventau același bar de cartier și ocazional se mai luau la harță din cauza problemelor amoroase.

Mariana suferea însă de o problemă a sângelui iar în 2014, la aproximativ un an de la moartea Veronicăi, s-a stins și ea. Femeii i s-a fcut rău în baie și a căzut, moartea datorându-se unei lovituri la cap.

Povestea amantei secrete a tatălui Monicăi Gabor! Emil Gabor: ”Când am găsit-o era cuplată cu el”

Povestea amantei secrete a tatălui Monicăi Gabor! Povestea a fost confirmat inclusiv de Emil Gabor, care în 2014 a stat de vorbă cu echipa WOWbiz.ro care a mers la Bacău. La vremea respectivă, tatăl Monicăi Gabor era încă extrem de afectat de pierderea suferită.

“Acum mi-a murit o prietenă. Fosta... A lucrat cu mine... S-a dus, din cauza circulației sângelui a murit. Acum, marți a înmormântat-o, am fost la mormant. Era mai mică decât mine. A murit... Se întâmplă... S-a dus în baie și a murit acolo. A închis ușa și a murit. Fetele ei sunt plecate, dar una dintre ele era în Bacau. Au spart ușa și au găsit-o acolo. Era o femeie ordonată! Multa lume o știe. Eram prieteni foarte buni. Ne cunoșteam de 6-7 ani, cel puțin. A lucrat la întreprindere cu mine. Ea avea trei fete, eu trei fete. Ne potriveam, era de înălțimea mea... Dar am lăsat-o la altul! Să fie prietenă cu altul... El era inginer la Mașini Unelte, eu am fost plecat, cand am venit înapoi am găsit-o cuplata cu el. N-am mai acceptat-o, așa că i-am zis să rămână cu el... Și a rămas. Și nebunul ăsta de inginer le-a dat telefon la fete și le-a zis să nu-i mai trimita bani că-i bea. Chiar ea mi s-a plans, că uite ce mi-a făcut. Iar ea s-a consumat și a murit”, a povestit Emil Gabor pentru WOWbiz.ro în 2014.