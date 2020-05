In articol:

S-a vorbit mult în martie și început de aprilie de geaca purtată de ministrul Vela la declarațiile de presă, iar mulți au comparat-o cu cea purtată de Tom Cruise în Top Gun.

La un moment dat, distrat și el de atâtea comentarii legate de geaca sa, ministrul a avut și o postare pe facebook, la care a adăugat și mai multe poze cu el în respectiva geacă.

“Secretul din spatele gecii de piele”:

Era un început de Martie iar lumea întreagă avea să trăiască ceva neprevăzut. Cu toții aveam să intrăm într-un carusel, fără bilet de îmbarcare și fără să cunoaștem durata cursei.

Schimbări în lanț, o viață cu totul nouă, greutăți, unitate, camaraderie, 24h/24h permanent la datorie, soluții, prezență, viziune, credință și multă speranță. Știri, îngrijorări, articole, titluri, postări, live-uri, microfoane și ... un ministru cu o GEACĂ.

“De ce poartă Marcel Vela geacă din piele? SECRETUL din spatele aparițiilor sale!”

„Marcel Vela și-a personalizat geaca din piele de tip Top Gun!”

„Ce s-a întâmplat cu geaca din piele a lui Marcel Vela?”

„FAZA ZILEI! Ce și-a trecut Vela pe geaca din piele!”

„Marcel Vela și-a „tras” o geacă din piele la comandă!”

Vorbim despre o geacă, nu?!

Se pare că ea nu este orice geacă. Este acea GEACĂ! A încins tastaturile și a pus cu adevărat punctul pe I, a reactivat flacăra interioară și a trezit în toți ochiul critic. Hulită de unii și iubită de alții, ea a adus părerologii laolaltă, a născut idei și ca o veritabilă “personalitate”, a născut controverse.

Ce face acum? Având o greutate atât de mare...

Așteaptă ziua de luni!”, este postarea ministrului Marcel Vela.

Ministrul Marcel Vela a renunțat la celebra sa geacă de piele

Ei bine, zilele trecute, într-o emisiune tv, Marcel Vela a povestit și de unde are celebra geacă.

”În decembrie am fost într-o vizită în misiunea din Afganistan. Era destul de frig și am intrat într-un magazin din baza militară din Kabul și mi-am luat geaca. Mai am una la birou, de pilot”, a povestit ministrul Marcel Vela.

