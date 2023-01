Povestea cutremurătoare a Dianei, tânăra din Constanța care a pierit la doar 28 de ani din cauza unei boli necruțătoare. Urma să devină medic și avea planuri mari pentru viitor: „Am sperat până în ultima clipă că bunul Dumnezeu va face o minune”

In articol:

Diana avea 28 de ani când s-a stins din viață. Încă de mică, aceasta și-a dorit să ajute oamenii, să le vindece bolile și să le aducă alinare.

Din nefericire, aceasta nu a mai putut fi salvată din ghearele cancerului care i-a măcinat trupul pe parcursul anilor.

Familia și prietenii acesteia sunt îngenuncheați de durere și nu înțeleg de ce femeia a avut o soartă atât de crudă.

Diana și iubitul ei [Sursa foto: Captură foto]

Diana și-a terminat facultatea, chiar dacă se lupta cu o boală cruntă

Tânăra a fost diagnosticată în anul 2016 cu cancer. Chiar dacă această veste ar dărâma pe oricine, aceasta a hotărât să spere că totul va fi bine. De aceea, Diana a ales să termine facultatea de medicină și să-și urmeze visul.

Aceasta a crezut până în ultima clipă că va fi bine, însă boala necruțătoare a învins. Iubitul tinerei nu poate să își revină după ce persoana pe care o iubea s-a stins.

„Dia mea, îți mulțumesc că mi-ai permis să fac parte din viața ta! Am învățat atât de multe de la tine! Am dus împreună atâtea lupte! Am trăit atâtea emoții, bucurii și tristeți. Tu știi că aș face din nou același lucru, acum și întotdeauna și în toate viețile viitoare! Am sperat până în ultima clipă că bunul Dumnezeu va face o minune pentru tine! Pentru noi, pentru viitorul nostru. Aveam atâtea vise și atâtea planuri de realizat! Te voi iubi mereu! Voi fi puternic, așa cum ți-am promis! Drum lin către îngeri! Cândva ne vom regăsi!”, a scris iubitul Dianei pe o rețea de socializare.

Și mama fetei este dărâmată după moartea fiicei sale. Aceasta a transmis un mesaj sfâșietor la câteva ore după ce a aflat teribila veste.

„Când îngerii din cer sunt bolnavi, Dumnezeu cheamă medici de pe pământ să-i lecuiască! Azi a chemat-o pe Diana, buna si frumoasa mea copilă! Deși a luptat şi şi-a dorit nespus să învingă boala, aceasta a fost mai puternică! Vă mulțumesc că ați fost alături de ea în tot acest timp, vă mulțumesc că v-ați rugat, că ați donat și că ați crezut în vindecarea ei. Vă vom anunța locul și data înhumării, în zilele ce urmează! DUMNEZEU TE ȚINE ÎN BRAȚE ACUM, DIANA MEA BUNĂ!”, a scris mama tinerei.

Tânăra și-a dorit toată viață să ajute oameni, însă ea nu a mai putut fi salvată. [Sursa foto: Captură foto]

