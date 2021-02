Povestea cutremurătoare a femeii care a fost vândută de propria mama unei rețele de pedofili: „Am fost violată de 1716 ori pana sa împlinesc 12 ani”

In articol:

Anneke Lucas a fost vândută unei rețele de pedofilie din Belgia când avea doar șase ani de zile. Ea a fost obligată chiar de mama ei, care ar fi dus-o la toate „evenimentele”. Povestea femeii este de-a dreptul cutremurătoare și i-au trebuit aproximativ 40 de ani să vorbească despre asta.

Până să împlinească vârsta de 12 ani, Anneke a calculat că a fost violată timp de 1716 ori. De când a început tortura, femeia a povestit că a fost abuzată de vedete, sefi de stat si chiar si de un membru al familiei regale.

„Cand eram doar o fetita, in tara mea natala, Belgia, am fost fortata sa fiu sclava sexuala. Mama mea m-a vandut si ma ducea unde eram solicitata. Seful acestei retele de pedofili lucra intr-un cabinet ministerial. Clientii erau membri ai elitei. Pe multi dintre cei cu care am fost i-am recunoscut la televizor. Fetele lor erau foarte cunoscute si nimeni dintre oamenii obisnuiti nu s-ar fi gandit ca sunt capabili de asa ceva. Am fost cu VIP-uri, cu sefi de stat si chiar cu un membru al unei familii regale.

Era in anul 1969, aveam in jur de 6 ani. Atunci am fost dusa la prima orgie, intr-un castel. Am fost folosita pentru un ritual S&M. Pe o scena joasa, cu o zgarda de caine in jurul gatului, am fost fortata sa mananc fecale umane. M-am simtit atat de umilita. Nu stiam ce sa fac ca sa-mi salvez sufletul. As fi preferat sa mor atunci.

In sala era o adunatura bizara, imbracati ca aristocratii sau ca hipiotii, fumau, se drogau si faceau sex. Singurii “curati” erau chelnerii. Tremuram de frica. Imi auzeam vocea interioara cum tipa la toti acei adulti ca ceea ce fac este atat de gresit. Le spuneam in gand ca intr-o zi vor ajunge la puscarie”, a povestit Anneke Lucas.

Cum a fost salvată Anneke Lucas de la moarte

Femeia a fost nevoită să ducă

o viață dublă la o vârstă atât de fragedă. Ea continua să se ducă la școală și trebuia să se prefacă că nu se întâmplă nimic. Cu timpul, ea a cunoscut un tânăr în vârstă de 20 de ani, care a abuzat-o la rândul său, însă care a reușit să o scape din mâinile acestei rețele de pedofilie . Când nu a mai fost de folos rețelei, Anneke trebuia să fie omorât-o. Tânărul de 20 de ani, băiatul unuia dintre membrii rețelei, a reușit să negocieze și a salvat-o pe tânără, însă acest lucru l-a costat viața.

„Viata mi-a fost crutata, dar am fost obligata sa tac pentru totdeauna. Mi-au trebuit 40 de ani sa am curajul sa vorbesc. In 1988, cand aveam 25 de ani, ma plimbam prin Los Angeles cand am fost atacata cu fecale umane. Mi-am adus aminte imediat de umilintele suferite in copilarie. Si mi-am spus atunci in gand ca ma omor daca mi se va mai intampla ceva asemanator cu ce a fost atunci.

Mi-au trebuit ani buni de terapie ca sa scap de aceste amintiri, ca sa scap de rusine, ca sa ma pot considera un om normal. Aceasta dezvaluire face parte din procesul meu de vindecare, pentru a ajunge din nou la acea putere interioara ca sa merg mai departe”, a mărturisit femeia.