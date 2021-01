Povestea cutremurătoare a unui om al străzii! Reacția neașteptată a bărbatului când s-a întâlnit cu o fostă colegă de școală

In articol:

Femeia care lucrează în cadrul Ministerului Apărării Naționale era la semafor, când de mașina ei s-a apropiat un om al străzii, întrebând-o dacă are să îi dea câțiva bani și lui.

La scurt timp după, bărbatul i-a făcut o dezvăluire neașteptată!

După ce a petrecut ceva timp alături de Bogdan, cerșătorul, Mihaela a aflat faptul că cei doi au fost colegi de școală atât în generală, cât și în liceu. Extrem de șocată, tânăra l-a întrebat ce s-a întâmplat cu el de a ajuns pe străzi.

"Ieri, s-a apropiat de mine un bețiv, murdar și aspect neîngrijit, fără pantofi și cu cămașa ruptă, mi-a cerut niște bani și i-am dat.

- Mulțumesc frumos, șefa! Dumnezeu să te răsplătească.

- Ai grijă de tine!

Nu își lua ochii de la mine, dintr-o dată fața lui s-a luminat de bucurie și mi-a spus: - Nu-ţi aminteşti de mine? Am fost împreună în școala generală și la liceu, sunt Bogdan, îmi spuneau căposul, că încasam bobârnace!

M-am uitat bine la el...- O, Doamne! Bogdan!, sigur că îmi amintesc, odată ne-am bătut și ai câștigat, dar altă dată m-ai apărat de un tip care urma să mă lovească! Ce s-a întâmplat cu tine?

- Trist, mi-a spus. Mi s-au întâmplat de toate! Am intrat într-o gașcă, acolo alcool, țigări, femei, am furat, am bătut oameni, am fost în închisoare de 7 ori, copiii mei sunt un dezastru, nu mă vor, m-am gândit să mă sinucid de 2 ori şi acum cerșesc, ca să mănânc şi să beau... doar asta mi s-a întâmplat!

Am lăsat capul în jos și i-am spus: - Ce trist!

El, cu un zâmbet, mi-a răspus: - Am deja pentru ziua de azi, ai grijă de tine! Și a plecat cu un pas tremurând și nesigur.Pe drum am ajuns să mă gândesc de ce viețile noastre au luat direcții diferite, dacă de copiii am avut aceleași condiții și oportunități și mi-am răspuns în același moment!", a scris Mihaela.

"Diferența între prezentul lui și al meu a fost MAMA MEA"

După ce s-a despărțit de Bogdan, băiatul care locuiește pe stradă, Mihaela a recunoscut faptul că trebuie să îi fie extrem de recunoscătoare pentru ceea ce a avut în viața ei și pentru educația pe care a primit-o de la mama sa.

"Diferența între prezentul lui și al meu a fost MAMA MEA. Da, pentru că eu am avut cea mai rea mamă din lume! În timp ce pe el îl lăsau să iasă pe stradă făcând ceea ce-i trecea prin cap, eu aveam reguli și orar, pedepse dacă nu făceam totul la timp! În timp ce lui nu i se spunea nimic dacă nu mergea la școală, pe mine mă băteau dacă chiuleam sau dacă pur și simplu întârziam...În timp ce lui i s-a permis să mănânce în oraș, să fumeze, să bea, să vorbească urât vârstnicilor, eu trebuia să mănânc supa de legume sau ciorba lungită din tacâmuri de pui, să beau lapte şi socată și apă de la chiuvetă! Să fumez sau să beau? Nici măcar nu îndrăzneam să vorbesc despre asta!!

Să vorbesc urât sau să răspund necuviincios?

O privire ce tăia, cu o un dos de palmă peste gură!

Mulțumesc mamă. Datorită că am avut cea mai rea mamă din lume, astăzi sunt eu și nu sunt el! Astăzi îi mulțumesc lui Dumnezeu că am avut acel părinte care m-a crescut cu dragoste și de aceea insist:

"EDUCĂ COPILUL PENTRU A NU PEDEPSI ADULTUL" și așa "PUTEM SCHIMBA ACEASTĂ LUME CE SE DĂRÂMĂ...", s scris Myha Deea, pe contul său de socializare.