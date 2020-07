In articol:

În luna mai, Lucica s-a întors în Austria, unde a mers la doi bătrâni, soț și soție, în vârstă de 88 și 89 de ani, lângă Linz, în nord-vestul Austriei. Românca lucra ca îngrijitoare, însă a rezistat doar șase zile. Faptul că nu avea contract de muncă, i-a făcut pe cei doi vârstnici să o abuzeze încă din prima zi.

„Inițial, intermediara mi-a spus că e o super familie. Am ajuns acolo și din prima zi au început problemele. Colega pe care am înlocuit-o m-a avertizat să stau noaptea cu ușa încuiată. Nu am avut contract, nu aveam nimic”, a povestit femeia pentru Gândul.ro.

Citeste si: Nu mai sunt locuri la secția ATI de la Institutul Nasta și pavilionul COVID. Manager spital: „Nu putem face internări decât în momentul în care se externează un pacient”

Citeste si: El e fratele secret al lui Alex Bodi: „Dumnezeu mi-a dat o soră și nu alți frați, dar mi te-a dăruit pe tine mai târziu!” FOTO

Citeste si: Primele declarații în scandalul momentului! Călin, fratele Războinicei Alina Pană, a povestit cum a fost căsăpit de interlopi ziua în amiaza mare! ”Dă-te la o parte, să-l împușc” VIDEO

„M-am trezit de câteva ori cu soțul ei noaptea în pat”

Lucica a mărturisit că într-o noapte, bărbatul de care avea grijă s-a trântit peste ea în pat. Ea povestește că cei doi bătrâni erau foarte agresivi și că se băteau și între ei.

„Bătrâna era foarte agresivă, mâncarea o cumpăram de la cantină. Femeia era foarte geloasă, dar avea și motiv. M-am trezit de câteva ori cu soțul ei noaptea în pat. Se trântea peste mine. Am făcut efectiv pe mine de frică. Bătrânii se băteau între ei. A venit fiul lor într-o noapte, au sunat vecinii, dar degeaba. A doua zi au continuat”, spune femeia.

„Ieșeau viermii din pat”

Românca a spus că locuința în care a trăit șase zile era mizerabilă. Condițiile în care trăiau bătrânii, scandalurile și abuzurile au făcut-o pe Lucica să cedeze și să apeleze la poliție.

„Am sunat la poliție pentru că nu am mai suportat. Le-am spus inclusiv că nu aveam contract. Bătrânul prindea momentul când soția dormea și intra peste mine, forța ușa. Eu trebuia să cobor să văd ce se întâmplă între ei. Era atâta mizerie în casă. Nu puteam dormi. Efectiv, ieșeau viermii din pat, era o mizerie cruntă. Nu puteai sta acolo. Am aflat că nicio altă coleagă nu a reușit să stea mai mult de câteva zile acolo”, a povestit ea.

În prezent, Lucica lucrează la o altă familie, direct printr-o firmă din Austria, potrivit Gândul.ro.