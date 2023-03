Povestea de dragoste neștiută dintre Ramona Olaru și  Cosmin Achim, fotbalistul din Superligă acuzat că a jucat la pariuri sportive! S-au sărutat pasional în văzul lumii!

In articol:

Cosmin Achim se află, de mai bine de o săptămână, în mijlocul unui scandal uriaș! Jucătorul de la Petrolul Ploiești este anchetat de Federația Română de Fotbal pentru că a jucat la pariuri sportive, iar situația lui este delicată în acest moment! Pe zi ce trece se află mult mai multe lucruri despre fundaș și cine știe câte alte dezvăluiri dure îl mai așteaptă, mai ales de la vechile iubiri.

Ramona Olaru și Cosmin Achim s-au cuplat la scurt timp de la divorțul vedetei

În toiul acestor evenimente, apar și informații care mai de care mai interesante. Una dintre ele nu are legătură cu fotbalul sau pariurile, ci cu...pasiunile lui...femeile, și nu cu o reprezentantă a sexului frumos oarecare, ci chiar bomba sexy Ramona Olaru.

Puțini știu că Achim a avut o relație, este adevărat, de scurtă durată, dar intensă, cu vedeta Antenei1! Totul s-a întâmplat la scurt timp de la divorțul blondinei, asistenta lui Răzvan și Dani la acea vreme, de soțul său, Bogdan

Olaru. După căsnicia eșuată, Ramona Olaru a căzut în brațele controversatului fotbalist, la vremea respectivă component al echipei FC Voluntari!

Ramona Olaru și Cosmin Achim, fotbalistul din Superligă acuzat că a jucat la pariuri sportive, au fost împreună doar pentru puțin timp

Crescut la Școala de Fotbal Gică Popescu, fundașul Cosmnin Achim avea mare lipici la tinerele frumoase. Așa că, a reușit să o cucerească și pe Ramona, pasiune pe care nici nu a dorit să o ascundă, din moment ce, pe rețelele de socializare, a postat o fotografie cu ea, în care se sărutau pasional, de parcă toată lumea era a lor.

Ipostaza romantică era de la un eveniment și părea că va duce la o relație de lungă durată. Din păcate, doar părea…căci, idila dintre fotbalist și vedetă a ținut foarte puțin, ca un pariu fără rezultat pozitiv.

Iubita lui Cosmin Achim: ”După ce ne-am despărțit, au apărut persoane care îmi spuneau că are o relație”

Cosmin Achim este acum anchetat pentru pariuri sportive, chiar de Federația Română de Fotbal. Jucătorul de la Petrolul Ploiești a fost pârât forului de specialitate de o altă iubită de a lui, semn că pasinile lui și pentru reprezentantele sexului frumos nu sunt, uneori, de bun augur. Daniela Tatara, femeia cu care a stat patru ani și l-a ajutat inițial cu viciul său pentru jocurile de noroc, a dezvăluit, recent, ce a dus la despărțirea de Cosmin Achim și ce a aflat după ce ei nu au mai format un cuplu.

„Singura mea greșeală este că am prelungit această situație când ar fi trebuit să pun stop. Eu am crezut în promisiunile lui. Anul trecut ne-am despărțit. Eram de ziua lui în Turcia, în septembrie. De acolo, el s-a întors în România, eu în Franța, apoi el a greșit iar. Eu am luptat 4 ani fără rezultat. Ultima dată a greșit la fel. Acești oameni au tendința de a se opri 2-3 luni, apoi când au bani cad din nou în această patimă. După ce ne-am despărțit, au apărut persoane care îmi spuneau că are o relație.

Nu m-a interesat, pentru că eu am decis să pun stop. Această relație cu Cosmin Achim a avut un impact imens asupra mea. Începeam să cad într-o depresie. Simțeam că lupt cu morile de vânt. Eu încercam să îl ridic, poate eram dezamăgită și de mine. Poate puteam să fac mai mult, să mă întorc în România. Dar nu aș avea din ce să trăiesc în țară. A trebuit să iau o decizie, să aleg între viața mea și a lui. A fost la psiholog, a acceptat. A mers luni bune. El avea bunăvoința de a se schimba, dar el nu a înțeles că lucrurile nu se puteau schimba dacă stătea în aceste anturaje”, a povestit Daniela Tatara la GSP Live.