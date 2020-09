În ediția de sâmbătă seara, concurentele Puterea Dragostei și-au deschis inima în fașa telespectatorilor și au povestit cele mai emoționante povești de viață.

In articol:

Mărturiile fetelor au început după ce George a povestit mai multe aspecte grele din viața lui. Prima care a vorbit despre familie a fost Mădălina care a spus despre tatăl ei că o așteaptă cu un bărbat la braț. Apoi Mariana a povestit cu ochii în lacrimi că în urmă cu doi ani tatăl ei a murit.

Nici surorile Alexandra și Adriana nu au avut un trai mai bun. Alexandra a povestit cum tatăl lor a murit chiar sub privirile ei și ale Adrianei, dar și a altei surori.

Alexandra și Adriana de la Puterea Dragostei, poveste de viață dramatică: „M-am simțit vinovată pentru moartea lui”

Adriana a izbucnit în plâns și nu a putut să scoată nici măcar un cuvânt în timp de Alexandra expunea tragica lor poveste de viață.

Citeste si: Bomba despre pensii şi pensionari. Atenţie! Acuzații de abuzuri la Guvern - evz.ro

„Când tata a murit, ea era mică, avea opt ani. Ea nu a arealizat atât de mult pierderea. A trecut mai ușor peste, noi astea mai mari am trecut mai greu, cel puțin eu, pentru că o foarte lungă perioadă din viața mea m-am simțit vinovată pentru moartea lui pentru că situația a fost de așa natură încât în momentul ăîn care s-a întâmplat lucurul ăsta, de fapt înainte de a se întâmpla, noi am rămas fără lumină în casă. Tata, nu știu ce a gândit el, s-a gândit că este din cauza unui stâlp și s-a dus acolo, s-a uitat și ei eram lângă el și m-a trimis să-i aduc patentul să se urce pe stâlp. Și a urcat acolo pe stâlp în capul meu era: gata, cade. Și nu am terminat de spus cuvintele astea și l-am văzut jos. Eram și eu și Adriana și cealaltă soră”, a povestit Alexandra.

Alexandra a spus că era foarte atașată de tatăl ei și pierderea s-a resimțit puternic în sufletul ei.

„Eu eram peste tot cu el. Oriunde era el. Eu eram băiatul lui. Eu nu eram considerată fata lui. Au fost momente în viața noastră în care a trebuit să muncim în genunchi”, a mai spus Alexandra de la Puterea Dragostei.