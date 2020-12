Povestea de viață impresionantă a lui Darren Swift, omul care și-a pierdut picioarele, dar își vede visul împlinit

Darren Swift este fost campion național la skydiving. Bărbatul are o poveste de viață impresionantă, care a lăsat cu gura căscată o lume întreagă. Deși a trecut prin multe greutăți de-a lungul vieții, Darren nu a renunțat nicio clipă din a face ceea ce iubește cel mai mult.

In articol:

Citeste si: Un curier a reușit să întreacă orice limită! A condus timp de 40 de ani fără permis

Și-a urmat visul, deși starea de sănătate nu i-a permis de multe ori. Darren Swift a rămas fără picioare, însă se dă cu placa, arătând că nimic nu poate să-l doboare, atâta timp cât trăiește.

Se dă cu placa chiar dacă și-a pierdut picioarele

Fost campion național la skydiving, Darren a primit medalia societății Royal Humane, după ce în 2003 și-a salvat un coleg. Darren Swift, spus și „Swifty”, a trecut prin multe obstacole în viața lui, însănu și-a pierdut speranța. De asemenea, Darren îi face pe mulți să reconsidere viața și să se gândească totul, la un moment dat, va fi bine.

Citeste si: De ce n-a intrat PMP în Parlament? Cine a fost împotriva lor - evz.ro

Citeste si: Ce profeții a făcut Nostradamus pentru anul 2021 - bzi.ro

Darren și-a pierdut ambele picioare, în 1991, pe vremea când era în armată. Totul s-a întâmplat în urma unui atentat al rebelilor irlandezi. Marea pasiune a lui Darren Swift este snowboardingul. Acesta a încercat multe sporturi de-a lungul timpului, printre care caiac, cățărări, handcycle.

Citeste si: Lista actualizată a țărilor de risc epidemiologic. Cine se întoarce din aceste state intră în carantină

„Eram singur, in Sestriere, Italia. M-am uitat și am văzut 3 bărbați coborând pe snowboard-uri. Și atunci mi-am zis că asta vreau să fac. Vreau să devin un snowboarder. Au fost mulți oameni care mi-au spus că nu pot face asta, pentru că trebuie să am genunchi, trebuie să am picioare.”, a spus Darren Swift.

Darren Swift

Acesta a devenit campion național, în 2003, al Marii Britanii la sărituri cu parașuta. Se pare că anul acela a fost cu noroc și Darren a primit Medalia de argint a Societății Royal Humane, pentru că a dat dovadă de eroism. Darren a vrut să escaladeze Everestul alături de alți colegi, însă un prieten de-al lui și-a rupt piciorul, iar Swift l-a coborât până la baza care se afla la 1.200 de metri mai jos.

foto - afpst.co.uk