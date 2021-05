Povestea dramatică a Dianei, o văduvă cu doi copii din Iași! Sacrificiul pe care îl face pentru viitorul celor mici

In articol:

Diana Condurache este o mamă eroină, care face totul pentru cei doi copii ai ei. Alberto (5 ani) și Sofia (2 ani) sunt persoanele pentru care Diana muncește în fiecare zi. Tânăra de 23 de ani a rămas văduvă în urmă cu 10 luni, după ce soțul ei a murit în urma unui meci de fotbal între mai mulți prieteni.

Bărbatul ar fi împlinit 30 de ani și lucra în București. El a alunecat pe terenul de fotbal și s-a lovit puternic la cap.

Această pierdere a venit ca un șoc pentru Diana Condurache, care s eocupă de cei doi copii ai ei. Femeia face orice sacrificiu pentru a economisi bani. Mai mult decât atât, au fost zile în care a refuzat să dea 5 lei pentru un bilet de autobuz și a preferat să meargă aproape 10 kilometri pe jos.

„Am avut de făcut niște acte la primărie în comună și nu am vrut să cheltui bani pe autobuz. Am lăsat copiii la bunici, am luat-o pe sora mea mai mică și am plecat spre Ciortești. Nu e atât de scump microbuzul, dar când nu ai, și doi lei ți se par mulți. Am mers aproximativ două ore dus și alte două întors, că plouase și era noroi pe drum. La câte nenorociri se întâmplă în ziua de azi, nu am vrut să mă urc la nimeni în mașină.

De 5 lei cât dădeam pe microbuz, mai bine iau niște dulciuri pentru cei mici. Toți banii îi am împărțiți. În fiecare lună, 1.500 de lei îi pun deoparte pentru casă, iar restul sunt pentru copii. În fiecare zi cumpăr câte doi litri de lapte din sat, pentru că și băiatul și fata mănâncă lapte. Doi litri costă aproape 10 lei. Fata cea mică mânca lapte praf, dar era foarte scump și am fost nevoită să renunț la el. O cutie de lapte praf costa aproape 60 de lei”, a declarat Diana Condurache, pentru BZI.

Diana Condurache vrea să construiască o casă pentru copiii ei

După moartea soțului, Iulian Condurache, Diana a rămas alături de cei doi copii ai ei în casa socrilor. Tânpra visează să aibă un loc al ei alături de Alberto și Sofia. Cei trei nu au trecut peste pierderea imensă pe care moartea lui Iulian le-a provocat-o.

„Au trecut aproape 10 luni și nu ne revenim. Pe 26 august 2021 se împlinește un an de când Iulian a murit, iar pe 22 iulie ar fi împlinit 30 de ani. Acuși, pe 19 iulie, Sofia împlinește 2 ani și istoria se repetă. Anul trecut, în loc de petrecerea de un an a fetiței am avut parte de înmormântare, anul acesta, după ce fetița împlinește doi ani, trebuie să-i facem lui de un an, cum se face. De aproape un an, mergem aproape zilnic la el la mormânt.

Când Alberto spune că îi este dor de el, mergem toți trei și stăm câteva minute acolo. Oricât încerc să nu mai cheltui bani și să termin casa, dacă copiii vor ceva, nu pot să le spun că nu le iau. Eu cât am fost mică nu am avut și nu vreau să treacă și ei prin asta. Am mers recent la Iași și le-am luat trotinetă, că au văzut la alții. Vreau să fie ei fericiți și să reușim să terminăm casa. Știu că Iulian are grijă de noi de acolo, de sus”, a adăugat tânăra mămică, pentru sursa citată.

Oamenii au încpeut deja să o sprijine pe Diana, care își dorește un viitor mai bun pentru ea și copiii ei. Conducerea Primăriei a început să-i sprijine în construirea unei noi locuințe și le-a oferit un loc unde au început lucrările.