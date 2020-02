Ana Pal a fost eliminată, săptămâna trecută, de la Survivor România, după ce l-a lovit cu capul în gură pe războinicul Andrei Ciobanu, în urma unui joc extrem de tensionat, care avea ca miză comunicarea cu persoanele dragi de acasă. Dan Cruceru a menționat clar că un astfel de comportament nu este acceptat în show-ul din Republica Dominicană și, cu părere de rău, a anunțat că luptătoarea a fost descalificată din competiție. ”Acest gest este incalificabil și nemaîntâlnit pe un traseu sportiv. Nu se poate să promovăm violența, de aceea, chiar dacă Ana și-a cerut scuze, ea nu va mai continua la Survivor”, au fost cuvintele prezentatorului show-ului.

s-a apărat faimoasa la întoarcerea în țară, după ce violența ei a fost prezentată în publicațiile din întreaga lume.

Giani Kiriță îi ia apărarea faimoasei! ”În spatele Anei stă o poveste tristă”

Totuși, au existat persoane care au explicat gestul luptătoarei, acordându-i circumstanțe atenuante. ”În spatele Anei stă o poveste tristă. Ajungând la Survivor în condițiile alea și ea nefiind pregătită pentru ce este acolo, pentru că acolo contează psihicul și cum lucrezi cu echipa adversă. Nu am niciun fel de problemă cu ce a făcut Andrei. E liber să facă ce vrea. Ana, din păcate, a cedat. E regretabil, până la urma urmei e bărbat. Nu cred că e un capăt de țară”, a spus Giani Kiriță, după ce Ana a argumentat gestul regretabil de la Survivor România.

Ana Pal a fost părăsită de tatăl copilului ei după doi ani de iubire! ”A plecat, este cu altă femeie”

La ce referea Giani Kiriță când a vorbit despre viața grea a faimosei? Ei bine, chiar ea avea să povestească puțin mai târziu.

Ana Pal a fost părăsită de tatăl copilului ei după doi ani de iubire, iar ea a rămas singură, să își crească fiul. ”Am un băiețel, Ștefan, are șase ani și locuiește în Bacău, cu mine, fratele meu și sora mai mică, în vârstă de 17 ani. Noi ne-am închiriat un apartament în localitate, fiindcă nu aveam bani să stăm fiecare separat. Ne este greu cu banii. Eu fac parte dintr-o familie cu opt frați, aflată 25 de kilometri de Bacău, iar doi dintre ei au probleme mari locomotorii, practice nu se mai ridică din pat. Încerc să îi ajut cât pot, dar am și eu problemele mele. Am devenit mamă la 19 ani, a fost alegerea ei să păstrez copilul. Tatăl băiatului meu a stat cu mine puțin timp după naștere, m-a lăsat singură practic. Avea să se întoarcă după o vreme și să mai rămână în viața noastră doi ani. Apoi, a plecat, iar acum este cu altă femeie. Nu îi pasă de noi, însă asta e…”, a povestit Ana la FanArena.