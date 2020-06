Povestea fabuloasă a manelistului Alessio: M-am căsătorit de la 16 ani

Cantaretul a vorbit pentru prima oară despre sacrificiile pe care a fost nevoie să le facă pentru carieră. De dragul muzicii, Alessio a renunțat la viata lui si familia din Italia, pentru a-și îndeplini visul din copilărie, acela de a avea o carieră de succes in muzică.

"Au fost momente plăcut și mai puțin plăcute, dar am luat din fiecare experiență partea bună a lucrurilor și mereu am gândit doar pozitiv, indiferent cât de greu mi-a fost uneori. Este greu în orice domeniu, dar important este să-ți placă ceea ce faci. Iar eu iubesc muzica din tot sufletul meu, nu aș putea trăi fără muzică! Fac muzică de când mă știu și am făcut tot timpul ce mi-a plăcut. Am muncit mult, dar cu plăcere. Am ajuns prin propriile forțe până aici și mai am multe de arătat în muzică. Am făcut multe sacrificii de dragul carierei. Unul dintre ele și cel mai important este faptul că stau departe de familia mea. Toți cei dragi mie locuiesc în Italia. Mi-a fost extrem de greu fără ei, dar îi vizitez cât pot de des. Cu siguranță vor mai fi sacrificii pe care le voi face pentru a ajunge acolo unde mi-am propus, dar se merită.", ne-a dezvaluit Alessio.

Familia i-a fost mereu alaturi, chiar daca tatal lui Alessio nu a fost la inceput incantat de cariera pe care si-o alesese unicul sau fiu, insa acum este tare mandru de tanarul artist.

"Familia m-a sustinut cel mai mult in cariera muzicala, dar mama este persoana care mă susține încă de la început și m-a împins spre muzică cel mai mult, cu ea mă consult cel mai mult legat de cariera mea. Tata nu prea a fost încântat de cariera pe care eu am ales sa o fac, pentru că nu i-a plăcut faptul că o sa fiu tot timpul plecat de la ei, având în vedere că sunt singurul lor băiat, dar ușor ușor s-a obișnuit și chiar se bucură acum de ceea ce fac. Familia este totul pentru mine!", povesteste Alessio.

Povestea lui Alessio este una fabuloasa. Artistul este, la 29 de ani, căsătorit de 13 ani și are deja patru copii. "E minunat, e cea mai mare realizare din viata mea. Sunt un tata tânăr și mă bucur din suflet că am 4 copilași frumoși din toate punctele de vedere. Sunt tare mândru de ei și ei știu asta! Ii iubesc nespus de mult! Sunt totul pentru mine! M-am căsătorit de la 16 ani, pentru ca asa este tradiția la noi, eu fiind de etnie romă. După ce ne-am mutat împreună, la 8 luni de zile a rămas însărcinată cu prima fetiță, care acum are 12 ani. Recunosc, pregătit să fiu tată n-am fost deloc. Sentimentul când s-a născut primul copil a fost plăcut, probabil nici nu realizăm ce se întâmplă cu adevărat.

Țin bine minte că eu primul copil l-am luat în brațe după 6 luni, nu mă simțeam pregătit că eu să țin un copil în brațe cu toate că am avut surori mai mici de care am avut grijă, dar fiind vorba de primul meu copil nu m-am simțit deloc pregătit. Pe lângă faptul că în acel moment eu eram că și însurat, eu ieșeam cu băieții, ne jucăm, ne plimbam, și când veneam acasă realizăm că am soție și copil. La o diferență de 3 ani, cam așa sunt toți cei 4 copii, a apărut cel de-al doilea copil, tot o fetiță. Cu a două a fost mult mai ușor, am fost mai pregătit psihic, mai conștient cu ceea ce trebuie să fac. A apărut și cel de-al treilea copil, a fost băiat, ceea ce mi-am dorit foarte mult. Nu pot să zic că nu mi-am dorit fetele, dar așteptam să vină și un băiat. După ce s-a născut și băiatul, eu sincer nu mi-am mai dorit copii, deja aveam 3 și am vrut să ne oprim, dar s-a întâmplat să rămână pentru a patra oară însărcinată și a mai venit o fetiță. După al 4-lea copil am zis să punem stop aici, am hotărât împreună cu soția", ne-a dezvaluit Alessio.

Alessio regretă că s-a însurat la vârstă de 16 ani: "Foarte multe regrete nu am. Sincer, dacă m-aș mai naște odată și aș gândi altfel, doar că nu m-aș mai însura la vârstă de 16 ani, dar în privința copiilor nu am regrete. Sunt foarte mulțumit că am copii, iar ei mi-au adus împlinirea sufletească! La 28 de ani să fi tată cred că este o vârstă foarte ok, doar că la mine s-a întâmplat mult mai devreme, față cea mare are 12 ani și dacă ies cu ea pe stradă probabil multă lume spune că este sora mea, nepoata sau altceva, dar nu față mea. La 12 ani este mare, mai are puțîn și se face cât mine. Am copii foarte mari și cu asta chiar mă bucură!", spune Alessio, care a lansat in urma cu o zi videoclipul piesei "Zero sentimente".