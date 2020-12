Povestea fabuloasă a românului care s-a căsătorit cu ”zeița sexy a Indiei”! După un an, starleta a aflat ceva despre el care a făcut-o să-l dea afară din casă!

Sofia Hayat este una dintre cele mai sexy vedete ale Indiei. Cântăreață, model, influencer, guru spiritual și fostă călugăriță, Sofia a înșirat pe degete iubiți celebri până i s-a pus ”pata” pe Vlad, un tânăr atrăgător din România, pe care l-a cunoscut în Marea Britanie.

Românul care a îmblânzit-o pe ”sălbatica” Sofia

In articol:

Puștiul din România i-a sucit atât de tare mințile vedetei indiene încât cei doi s-au căsătorit la câteva luni după ce s-au cunoscut. Nimic nu lăsa să prevadă ce avea să urmeze. Vlad părea partida perfectă: avea un job bun – designer de interior, se îmbrăca bine, vorbea frumos și era extrem de tandru. Înainte de nuntă, Sofia a venit în România pentru a-i cunoaște părinții lui Vlad precum și pe băiețelul pe care acesta îl avea dintr-o căsnicie anterioară.

Sofia Hayat, model sexy și guru spiritual[Sursa foto: Instagram: Sofia Hayat]

Un an mai târziu, presa din India a explodat pur și simplu, după ce Sofia Hayat a anunțat că divorțează după ”un an de coșmar” alături de român, în care, susținea starul indian, a fost mințită, furată și chiar agresată fizic.

Citeste si: FOTO! Seamana Gabriela Cristea cu cea mai frumoasa actrita din India? Aishwarya Rai a fost Miss World si este in aceeasi zodie cu prezentatoarea “Te vreau langa mine” de la Kanal D!

Sofia Hayat: ”Eu am plătit nunta, mâncarea, hainele...”

”Ai spus că ești designer de inerior și că decorai palate... Ai mințit... De fapt, erai plin de datorii. Ai spus că mă iubești, ai mințit... iubirea nu fură și nu minte. Eu am plătit nunta, am plătit facturile, am plătit mâncarea și hainele... și cu toate astea... tu ai vrut să furi mai mult, ai vrut tot ce am eu...

Citeste si: Profeția Sfârșitului lumii: Biblia avertizează asupra „vremurilor cumplite” - evz.ro

Citeste si: Livian de la „Puterea Dragostei” este în doliu. Fiul lui Nelson Mondialu trece prin clipe grele - bzi.ro

Vlad și Sofia au fost căsătoriți timp de un an

Când te-am cunoscut, tu lucrai într-un magazin, dar nu mi-a păsat, tot te-am iubit. Toată lumea m-a avertizat să nu-mi complic viața cu cineva care nu are nici bani și nici casă. Dar eu nu am ascultat, am crezut în iubire. Tu, însă, mi-ai înșelat așteptările. Așa că te-am dat afară din casa și din viața mea. Mi-am învățat lecția și nu voi mai fi niciodată împreună cu cineva care nu-mi este egal. Am permis ca lumina mea să pătrundă prin tine, acum vei rămâne în întunericul din care ai venit”, a povestit Sofia într-o postare pe contul ei de socializare.

Vlad s-a făcut nevăzut după acest episod

Presa din India a relatat că românul Vlad a fost arestat de poliție într-un magazin de parfumuri după ce modelul indian a făcut o plângere împotriva acestuia pe motiv că a încercat s-o stranguleze. Mai mult, acesta ar fi avut și în trecut episoade violente, cu fostele iubite.

Citeste si: O recunosti pe actrita care s-a costumat in indianca? Indiciu: pe langa filme, ii place sa si cante!

Vlad nu a avut ocazia să se apere de aceste acuze aduse de fosta lui soție iar de doi ani a dispărut pur și simplu din mediul online. Nimeni nu pare să mai știe nimic de fostul soț al Sofiei Hayat.

Cine este Sofia Hayat?

Sofia Hayat, o vedetă din India care pozează goală[Sursa foto: Instagram: Sofia Hayat]

Sofia Hayat are 36 de ani este una din vedetele cele mai controversate și mai excentrice ale Indiei. Ea a devenit cunoscută în 2013, atunci când a participat la show-ul ”Big Boss”, prezentat de Salman Khan, acolo unde a avut un conflict dur cu actorul Armaan Kohli, pe care, de asemenea, l-a acuzat că a agresat-o. Actorul a fost arestat și apoi a fost eliberat pe cauțiune. Cariera lui Kohli a avut mult de suferit din cauza acelei întâmplări, însă a fost salvat de Salman Khan, care i-a oferit un rol în filmul său. Din acel moment, Sofia Hayat i-a declarat război și lui Salman Khan și a mers până acolo încât a anuțat că se bucură în momentul în care iubitul Iuliei Vântur a fost condamnat.

În 2016, Sofia Hayat a anunțat că se călugărește și își schimbă numele în Mama Gaia Sofia.