Luiza Bouteanu are 43 de ani, în primăvara anului trecut cântărea 120 de kilograme, dar ambiția a făcut-o să o contacteze pe Lygia Alexandrescu, să urmeze cu strictețe o dietă și să scape de 40 de kilograme în doar câteva luni.

”Am decis să slăbesc în primul rând din cauza problemelor de sănătate pe care le aveam.. Mi-a spus cardiologul să slăbesc, trebuyia să îmi fac și un RMN la inimă și trebuia să scap de câteva kilograme. Am 43 de ani și am fost... plinuță (râde, n. red.) întotdeauna, mi se zicea ”Pufoasa”. Am încercat niște diete, dar nu am reușit să slăbesc eficient, dădeam câteva kilograme jos, iar apoi le puneam înapoi. Și chiar și câteva în plus”, ne-a povestit, pe un ton extrem de tonic, Luiza.

Doar că, la un moment dat, a apelat la Lygia Alexandrescu, specialista kfetele.ro in nutritie. ”Pot să spun că, în 2019, m-am reinventat datorită ei. Mi-a plăcut de Lygia, de felul în care mi-a explicat ce trebuie să fac și de felul în care m-a ambiționat să rezist poftelor. Eu, pe 18 martie 2019 am început dieta. Îmi amintesc că i-am spus, pe atunci, că am rezervări făcute pentru un concediu la all-inclusive și mi-era frică că nu o să rezist să nu mănânc. Dar am rezistat, mi-a explicat Lygia cum să fac, ce să mănânc, ce să urmăresc... Acum pot să ies la restaurant și să mă uit la cei din jur cum mănâncă, iar eu să mă mulțumesc cu o limonadă, fără să mai poftesc. Dar, pe de altă parte, pot să mă bucur și eu că pot să alerg. Că pot să urc scările fără să obosesc de parcă aș fi vreo babă la fiecare treaptă urcată. Mă simt mult, mult mai bine și fizic, și psihic, am alt tonus. Oricum, vreau să mai dau jos, voi intra în faza de menținere când voi ajunge la o greutate care începe cu cifra 7”, ne-a mai spus Luiza.

Specialista kfetele.ro, Lygia Alexandrescu, a dezvăluit care e alimentația viitorului

”Alimentația viitorului este dieta ecologică. Soluția stă în aliment. Un aliment integral, un aliment de sezon. Alimentele trebuie mâncate atunci când apar în mod natural. Adică, cireșele primăvara, merele toamna, nu cireșe în decembrie... Din cauză că nu mâncăm așa cum ar fi natural sunt și problemele cu care ne confruntăm acum, cele pe care le vedem cu toții, cu obezitate uriașă în rândul copiilor”, a explicat Lygia Alexandrescu, unul dintre cei mai cunoscuți nutriționiști din România. Mai mult, susține specialista, viitorul va însemna, de fapt, întoarcerea la tradițiile alimentare. ”Am uitat de natură, am uitat de firesc. Uităm de relația dintre ADN-ul nostru și alimentație. Iar asta este chiar secretul unei alimentații sănătoase. În viitor se vor face teste care ne vor spune ce și la ce oră chiar trebuie să mâncăm, ce alimente ne cere, de fapt, corpul. Și ce alimente să ceară în afara celor care sunt înscrise, deja, de generații, în felul nostru de a fi, în specificul fiecăruia? Iar ceea ce e de reținut, cred eu, este că viitorul nu mai promite carne, nu mai promite lactate, nu vom mai avea de unde... Vom mânca insecte, viermi și plante perene...”, spune Lector Univ. Dr. Lygia Alexandrescu.

Mai mult decât atât, Lygia Alexandrescu este convinsă că soluția pentru o alimentație sănătoasă ar fi... la piață. ”Avem nevoie de acea femeie de la piață,. De la care să cumpărăm alimente curate. Alimente de sezon. Și să mâncăm echilibrat. Nu caloriile contează, ca număr, ci ceea ce mâncăm noi. În Occident, în lume, deja porțiile sunt mai mici, așa cum e sănătos, și să mănâncă mai sănătos. Nu se mai discută de cantitatea caloriilor, ci de calitatea lor. (...) La noi se discută de numărul caloriilor, dar uităm cât de mare este risipa alimentară”, a mai spus Lygia Alexandrescu, specialista kfetele.ro.

Rata de obezitate este în creștere în toată lumea

Datele OMS arată că o combinație dintre o dietă nesănătoasă și un stil de viață sedentar a dus la creșterea ratei de obezitate, nu numai în țările dezvoltate, ci și în țările cu venituri mici, unde foametea și obezitatea adesea coexistă. Aceleași date scot in evidență că, peste 670 de milioane de adulți și 120 de milioane de fete și băieți (5-19 ani) sunt obezi, iar peste 40 de milioane de copii sub 5 ani sunt supraponderali, în timp ce peste 820 de milioane de oameni suferă de foame. La nivel european 1 din 3 adolescenți suferă de obezitate, o creștere spectaculoasă fiind observată, în ultimii ani, în țările din estul Europei, din care face parte și România.

Specialiștii atrag atenția ca dieta neadecvată este factorul de risc principal pentru decesele cauzate de boli netransmisibile, inclusiv boli cardiovasculare, diabet și anumite tipuri de cancer.