Veronica Doroftei, bătrâna de 100 de ani, în timpul interviului emoționant

Pentru a trece mai ușor peste durerea provocată de acele vremuri grele, Veronica Doroftei a compus o colecție impresionantă de melodii și poezii, pe care le-a păstrat până în vremurile de azi într-o gentunță pe care o prețuiește ca pe ochii din cap.

Veronica Doroftei urmează să împlinească 100 de ani pe 1 februarie. Bătrână a studiat doar două clase, însă a învățat singură să compună, să scrie și să citească. Veronica Doroftei s-a născut între Primul și Al Doilea Război Mondial și a trăit momente cumplite, marcante pentru istoria României. Femeia a mărturisit cum grenadele cădeau în curtea ei din comuna Tudora, județul Botoșani, acolo unde trăiește încă din copilărie.

Într-un interviu pentru bzi.ro, Veronica povestește cum s-au născut toate creațiile sale, cum le-a compus, dar și cui le-a cântat. Bătrânica este conștientă că nu mai are mult de trăit, iar ultima sa dorință este ca melodiile ei să fie împrăștiate în întreaga lume. Totuși, femeia are un preț.

„M-am născut între Primul și Al Doilea Război Mondial, la 1 februarie, 1921. Am trăit vremuri grele, maică. În loc de păsări, vedeam avioane militare pe cer. Oamenii se băteau pe un castron de făină, pentru că era foamete. Munceam cât era ziulica de lungă la câmp și asta pentru că nu aveam ce să punem pe masă la copii de mâncare”, povestește Veronica Doroftei.

Veronica Doroftei - în timp ce interpretează un cântec din colecția ei impresionantă

Femeia își amintește cum a compus cântecul cucului

„Maică, noi mergeam des la câmp. Auzeam și vedeam cucul în fiecare dimineață. Apoi, ca să-mi alung oboseala de la câmp, am început să fredonez cântecul pe care îl auzeam de la el. Nici nu aveam timp să mă gândesc la vremurile grele pe care le duceam, că atunci îmi venea cântecul cucului în minte. Eu am simțit o legătură între mine și păsările cerului, așa că le-am devenit prietenă, compunându-le câte o melodie. Mai târziu, le-am adunat la colecție. Dară dacă nu mai era și cântecul, maică, iaca că nu mai treceam noi cu bine printr-atâtea”, a povestit Veronica.

Casa în care a locuit o viață întreagă este construită cu mâinile ei

Veronica își trăiește bătrânețile în casa pe care a construit-o alături de soțul său. Locuința e făcută din lut și din lemne pe care le-au tăiat dintr-o pădure din apropiere. Acoperișul este din paie, în timp ce prispa este învelită în țoale tradițional-românești.

„Casa asta e făcută de mine și de bărbatul meu. Cu mâinile astea două am făcut-o. Am construit-o din lut, iar scheletul e din lemn. Acoperișul e făcut din paie și lăsam acolo carnea să se afume cu fumul care iese din sobă. Iaca în casă am o sobă, iar după sobă, dormeau copiii mei. Au acolo cuverturi, oghealuri, perne, tot ce le trebuie. Acuma fiecare e la casa lui și-s mari, nu mai încap. Pe timpul meu era greu să-ți faci o căsuță, dar cu ajutorul lui Dumnezeu am făcut-o și pe asta. Cu mâncarea ne-a fost tare greu. În timpul războiului, de foame, oamenii intrau peste noi în casă și ne furau sacul cu făină. Alții, veneau la noi la poartă și ne implorau să le dăm câte un castron de tărâță să-și facă cu câteva buruieni, ca să nu moară de foame”, adaugă bătrânica.

Veronica Doroftei nu se teme de moarte! Unul dintre copii a murit cu capul rezemat în palmele ei

Veronica are o memorie incredibilă, cu toate că are aproape 100 de ani. Femeia își amintește cu exactitate fiecare moment din viața ei. Din păcate nu a avut parte doar de clipe frumoase, femeia își amintește cu durere cum unul dintre cei 6 copii s-a stins în brațele ei. Veronica a avut 6 copii, dintre care pe 4 i-a îngropat.

„Nu mi-e frică să mor. Chiar am avut o prietenă de 100 de ani care a murit săptămâna trecută. Mă rog în fiecare zi la Dumnezeu să mă ia și pe mine. Bătrânețile sunt grele, maică. Aș vrea să mă duc, să nu fiu o povară pentru cei apropiați mie. Nu este ușor să ai pe cap o bătrână pe care trebuie să o îngrijești. Eu am înțeles că moartea nu e dureroasă. Unul dintre copiii mei a murit cu capul în palmele mele. A închis ochii și s-a dus. Cred că după moarte nu ne mai așteaptă nimic”, mai spune Veronica.

Gentuța în care Veronica Doroftei își păstrează "averea"

Veronica ascunde o adevărată avere într-o gentuță veche

Veronica ține atârnată, într-un cui din odăiță, o gentuță tradițională. Femeia ascunde acolo cea mai mare colecție de cântece și poezii la care orice vedetă din țară ar visa.

„Eu am lăsat o traistă în cui. Acolo sunt foi pe care am scris toate poeziile și cântecele mele. O las moștenire la copii și cu limbă de moarte le spun să țină la trăistuță, că în ea am scris prin versuri toată viața mea. Este o bogăție pentru mine, poate singura bogăție pe care o pot lăsa și la copii, și la nepoți. Chiar dacă am trecut prin clipe grele, când scriam un cântec, viața mea se mai lumina puțin. Ceea ce trăiți voi acum, maică, este Raiul pe pământ. Cum a fost pe vremea mea, nu doresc la nimenea”, încheie Veronica Doroftei. Vezi aici interviul video cu Veronica Doroftei.