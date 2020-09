Mihai Ghiță, prezentatorul emisiunii „Asta-i Romania”

Pentru Cosmin copilaria este o necunoscuta, pana la 16 ani, tanarul fiind deja satul de munca. Povestea impresionanta a acestui adolescent care este si mama, si tata pentru fratele sau mai mic, duminica, incepand cu ora 14.30, la "Asta-i Romania", la Kanal D.

Cosmin, copilul fara copilarie care, la doar 16 ani, stie mai bine ca orice adult ce inseamna sa tragi din din greu pentru o paine, munceste de ani buni cu ziua prin sat ca sa-si scoata din foame familia.

A renuntat la scoala inainte de vreme, ca sa se duca pe camp cu vitele satenilor. Au fost ani cumpliti in care baiatul a muncit pe unde a apucat, prin vecini, pe camp ori ca cioban la stanele din apropierea satului. La doar 13 ani se trezea cu noaptea in cap si se culca dupa miezul noptii. Dupa ani de chin si multa munca, baiatul s-a intors in sat, acasa, cu palmele batatorite, ars de soare si cu o lectie dura, pe care a invatat-o mult prea devreme.

Ca si cum viata nu era destul de grea pentru acest copil, cancerul i-a rapus mama si a fost nevoit sa preia rolul de parinte pentru fratele sau mai mic. Cosmin se trezeste la 5 dimineata, munceste pamantul, merge cu animalele la camp, cara lemne și uda gradinile vecinilor pe cativa lei cu care, la sfarsitul zilei, isi cumpara o paine.

Pentru Cosmin copilaria a ramas undeva departe, doar si-a imaginat-o, pentru ca viata nu i-a oferit sansa sa o si traiasca.

Tot atunci veti afla si cum o icoana facatoare de minuni a pus un sat uitat de lume din judetul Alba pe harta pelerinajelor din Romania.