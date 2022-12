Povestea impresionantă a lui Angel Di Maria! ”Eram foarte săraci! Ca eu să am ghete de fotbal, surorile mele trebuiau să meargă desculțe”

In articol:

Angel Di Maria a urcat în ultimul lui tren la Naționala Argentinei, aseară, în finala Cupei Mondiale din Qatar cu Franța (scor 3-3, 4-2 la penalty-uri). Nu jucase în meciul din semifinală cu reprezentativa Croației și se părea că accidentările îl vor ține departe de teren în actul decisiv al turneului, dar și departe de visul lui, acela de a pune mâna pe cel mai râvnit trofeu al lumii.

La 34 de ani, celebrul jucător sud-american se uita în urmă la băiețelul sărac care s-a apucat de fotbal pentru a-și schimba viața și a tras de el pentru a nu-i dezamăgi pe cei care au crezut în el. Di Maria a jucat senzațional, a scos penalty-ul cu care ”pumele” au deschis scorul și a puctat pentru 2-0 în fața Naționalei lui Didier Deschamps în genunchi!

Angel di Maria, dezvăluiri dureroase !”Mă întorceam murdar acasă, iar mama mă punea să mă dezbrac și să intru direct la duș”

În momentul în care a urcat pe scena campionilor, la finalul partidei, Angel Di Maria avea lacrimi în ochi. Nu trăia un vis, ci o realitate.

” Ce ai făcut luni?

– Am fost la antrenamente.

Ce ai făcut marți?

– Am fost la antrenamente.

– Am fost la antrenamente.– Am fost la antrenamente.– Am fost la antrenamente.– Am meciuri.declara celebrul fotbalist argentinian,în urmă cu câțiva ani, în într-un interviu pentru „theplayerstribune”.

Angel Di Maria [Sursa foto: Instagram Angel Di Maria]

"Nimeni nu şi-a imaginat că acel copil care de multe ori venea la antrenamente cu mâinile murdare de cărbune şi, uneori rănite, va avea un viitor”

Ca majoritatea fotbaliștilor din America de Sud și Angel Di Maria a fost un copil sărac. Tatăl lui nu a crezut în talentul său de fotbalist, însă mama sa, Da, chiart ea îl ducea, de la vârsta de patru ani, cu bicicleta, la antrenamentele lui El Torito, o echipă micuţă din localitatea natală.

"Era un copil slăbuţ, timid, aproape că nu vorbea. Dar pe teren se transforma. Era un jucător foarte agresiv, cu simţul golului. Se vedea de atunci că are calităţi, dar niciodată nu mi-am imaginat că va ajunge unde e acum. Îl văd acum alături de Mourinho, Ancelotti, Maradona şi nu îmi vine să cred că e acel Angelito", povestea despre el Marcelo Trivisonno, fost antrenor la juniorii lui Rosario Central, care a mai povestit și faptul că primul pas important l-a făcut când l-a cumpărat de la El Torito, când Angel avea doar 6 ani, în schimbul a 26 de mingi!!!

"Nimeni nu şi-a imaginat că acel copil care de multe ori venea la antrenamente cu mâinile murdare de cărbune şi, uneori rănite, pentru că-şi ajuta tatăl, pe Miguel, să transporte lemn de foc şi cărbune, va avea un viitor atât de strălucitor", a conchis el Marcelo Trivisonno.

Angel Di Maria [Sursa foto: Instagram Angel Di Maria]

Angel Di Maria: ”Banca ne bătea foarte des la ușă pentru datorii… a fost greu… să trăiești de pe o zi pe alta”

Angel venea cu mâinile murdare și rănite, fiindcă,dincolo de fotbal,își ajuta familia să supraviețuiască. Sărăcia era nemiloasă! ”Tatăl meu lucra într-o afacere cu cărbuni, iar eu cu sora mea ne sculam de dimineață pentru a-l ajuta. Ca eu să am ghete de fotbal, surorile mele trebuiau să meargă desculțe. Eram foarte săraci, iar părinții nu își permiteau mai nimic”, povestea Di Maria în „theplayerstribune”.

”Inițial, tata a avut un aprozar, loc în care trăiam noi toți, dar din cauza unui om care l-a păcălit am fost nevoiți să ne reprofilăm și am ajuns destul de rău cu banii, banca ne bătea foarte des la ușă pentru datorii… a fost greu… să trăiești de pe o zi pe alta, fără să ai siguranța că mai ai casă și mâine…Chiar dacă eram copil, aveam 9 sau 10 ani pe vremea aceea, îmi amintesc foarte bine cum tata lucra în frig și ploaie din greu pentru a reuși să își întrețină familia. M-am rugat mereu lui Dumnezeu să-și întoarcă privirea și la noi și am jurat că voi schimba situația din familia mea”, a dezvăluit celebrul jucător pentru sursa citată.

”Nu mă simt o vedetă. Am fost doar un băiat care și-a trăit visul și care a vrut să-și ajute familia”

Pasiunea pentru fotbal, munca și talentul au schimbat totul pentru Angel Di Maria. Azi, problemele cu banii sunt departe...Este campionul lumii cu Argentina, a câștigat Cupa Mondială din Qatar, dorința lui din copilărie. Are o carieră impresionantă, dar, cu toate acestea a rămas un tip modest, cu mult bun simț și, paradoxal, la valoarea și celebritatea lui, se prezintă ca un antistar. ”Nu mă simt o vedetă. Am fost doar un băiat care și-a trăit visul și care a vrut să-și ajute familia”, a spus clar Di Maria în presa internațională.

Angel Di Maria, salariu de 7 milioane de euro pe an!

*34 de ani a împlinit Angel Di Maria pe 14 februarie

*Salariu 7 milioane de euro la Juventus Torino, echipa actuala

*22 de goluri a marcat Angel Di Maria în cele 124 de meciuri jucate la Real Madrid (2010-2014)

*8 milioane de euro a dat Benfica în 2007 pentru a-l transfera pe Angel di Maria de la Rosario

*33 de milioane de euro a plătit Real Madrid în 2010 pentru a-l transfera pe Angel di Maria de la Benfica

*75 de milioane de euro a plătit manchester United în 2014 pentru a-l transfera pe Angel di Maria de la Real Madrid

*63 de milioane de euro a plătit PSG în 2015 pentru a-l transfera pe Angel di Maria de la Manchester United

