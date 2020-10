Levent Sali

Levent Sali, cunoscutul actor din "Pariu cu viața", a făcut dezvăluiri șocante despre viața lui. Se pare că bărbatul, în vârstă de 27 de ani, a avut mari probleme și că doar cu ajutorul părinților a reușit să treacă peste el. De la probleme cu substanțele psihoactive, până la probleme cu jocurile de noroc, Levent Sali a avut parte de o perioadă destul de complicată în viața lui.

Povestea de viață impresionantă a lui Levent Sali

In articol:

Actorul a mers la o competiție culinară, acolo unde a trebuit să facă un preparat pentru a-i impresiona pe cei trei jurați. În timp ce pregătea mâncarea, Levent a făcut mai multe conefsiunii despre viața lui, care se pare că nu a fost una deloc ușoară. La un moment dat, bărbatul a fost dependent de substanțele interizise, dar și de jocurile de noroc. Doar cu ajutorul părinților a reușit să treacă peste perioadă neagră din viața lui.

Levent Sali la show-ul culinar

Citeste si: Claudia e pe moarte! Vedeta a confirmat că are o boală groaznică. Ce mai poate fi făcut? - evz.ro

„Am fost la un casting, am ajuns să joc în filme și seriale. Am cochetat cu muzica. Am avut probleme cu drogurile, toți banii pe care i-am produs timp de doi ani i-am dat pe droguri, jucam la ruletă, am intrat în datorii, mi-am pierdut mașina și tot. Părinții au fost alături de mine și m-au ajutat. Îi iubesc foarte mult și acum sunt alt eu”, a dezvăluit concurentul, în timp ce a pregătit rețeta turcească de ciorbă.

Levent Sali din Pariu cu viața

Levent Sali are frumoasa vârstă de 27 de ani și este cunoscut pentru apariţiile din serialul „Pariu cu viaţa (2011), din trupa La-La Band, din telenovela „O nouă viaţă (2013), dar şi din comedia „Selfie (2014). Levent a reușit să cucerească un public foarte mare datorită apariției în trupa La-La Band şi a primului serial muzical românesc, "Pariu cu viaţa". În serialul minune, tânărul l-a interpretat pe Rafael Cercel.

Sursă Viva