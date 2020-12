Povestea impresionată a părintelui Iustinian, starețul care slujește într-o biserică fără acoperiș: ”Am rămas singur pe pământ şi asta e starea de singurătate”

Părintele Iustinian [Sursa foto: Captură video]

Părintele Iustinian în vârstă de 40 de ani și-a petrecut viața prin mânăstiri. Călugărul slujește într-o biserică fără acoperiș din comuna Ciuperceni, pe lângă Turnu Măgurele. Călugărul din pustiu spune că singurătatea este greu de dus.

Părintele Iustinian trăiește singur în ruina din mijlocul câmpului din Bărăgan, alături de el se află niște pisici și câini. Uneori, citeşte scriptura cu voce tare, mânâncă o data pe zi, mâncare uscată mai mult.

”În vară, am avut senzaţia că pământul a luat-o la vale, într-un hău şi parcă nu se mai oprea. Auzeam chiar şi un zgomot. De frică, am urcat pe biserică şi am zis: Doamne, dacă eu am rămas singur pe pământ şi asta e starea de singurătate, de părăsire, nu vreau să mă apuce seara aici. Ia-mă şi pe mine cum i-ai luat pe toţi. Mă simţeam părăsit şi golit de tot încât am făcut cu mâna către Dumnezeu.", a povestit Părintele Iustinian.

În plus, cu toate că biserica este părăsită, călugărul are nădejde că mânăstirea își va găsi strălucirea într-o zi. La vârsta de 16 ani, Părintele Iustinian a avut o chemare către Dumnezeu atunci când se afla la biserică și auzea clopotele bătând.

Episcopul mânăstirii i-a spus călugărului că-l face stareț la o mânăstire fără acoperiș

La un moment dat, o bătrână i-a spus să se ducă la mânăstire, dacă tot stă în poartă și ascult clopotele. Ulterior, părintele Iustinian a decis să meargă la mânăstire. După câțiva ani, episcopul mânăstirii l-a chemat pe călugăr și i-a spus că-l face stareț la o biserică fără acoperiș.

”Când am venit, chiar sunt unele poze, chiar de unde începe poarta n-avei curaj să te apropii. Erau bălăriile, era cucuta de 4-5 metri încât a trebuit să tăiem cu drujba. Când am ajuns în uşa bisericii era o grindă, două, căzute, arse. Nu se vedea, acolo unde este piciorul sfintei mese, nu erau crucile acolo şi în gândul meu am zis: Doamne, dacă mai fac un pas, ori se urcă şerpii pe mine, ori îmi cad şerpi în cap. Şi atunci, chiar în uşa bisericii, în sinea mea, am zis să mă întorc şi să le spun că nu rămân.

În timp ce gândeam asta, din altar am auzit o voce, care era în tot pieptul meu şi în toată inima mea, o voce ca de femeie, foarte umilă încât m-a dezarmat. Era atât de duioasă că nu puteai să nu îi dai atenţie. Şi a zis cuvintele astea: Nu pleca. Ia-mă pe mine să mă faci cum am fost. De restul, mă îngrijesc eu. Şi atunci am spus părinţilor: aici rămân!", a mai povestit Părintele Iustinian.

Recent, călugărul a primit salariu de la Patriarhie. Starețul mănăstirii din pustiu își dorește să aibă și câțiva călugări pe lângă el ca să-l ajute. Ba mai mult decât atât, părintele așteaptă de la primărie planul de urbanism zonal.

