Cei doi au povestit la Antena Stars cum au ajuns să formeze un cuplu și, glumind, Cristi Borcea a povestit cum a reușit să o convingă pe Valentina Pelinel să îi devină soție, povestea celor doi fiind una care a provocat râsete în platoul lui Ameri Nasrin.

Valentina Pelinel, vizibil bine dispusă, ținându-l tot timpul de mână pe Cristi Borcea, i-a povestit lui Ameri Nasrin, prezentatoarea de la Antena Stars, cum, de fapt, au reușit să treacă peste toate probleme din ultimii ani și cum au rămas un cuplu sudat. ”Pe noi distanța ne-a unit. Când iubești, ai putere. Și da, în cazul nostru, am trecut amândoi printr-un război, dar Cristi m-a prevenit și mi-a zis că va fi un război greu de dus. Mi-a zis că o să încerce să fie lângă mine, dar că voi fi mai mult singură. Și așa am ales, să fiu lângă el pentru că am știut că el este bărbatul cu care vreau să trăiesc, să fac copii și am ales să fiu lângă el, iar acum suntem împreună”, a spus, sinceră, Valentina Pelinel.

Cristi Borcea a făcut primul pas în relație

Mai mult, Cristi Borcea a dezvăluit care este, de fapt, natura relației lor. ”Am avut piedici, dar la mine a fost un moment când mi-am dat seama (că o iubește pe Valentina Pelinel, n. red.). S-a întâmplat când s-a anunțat sentința și trebuia să merg unde trebuia să merg, la penitenciar. I-am spus: Ești frumoasă, ește deșteaptă, ești singură, ai casă la New York, te rog înțelege că nu ai cum... Sunt șase ani și patru luni. Iar ea mi-a spus că nu o interesează nimic și că vrea să fie cu mine, indiferent de situație, de greutăți... I-am spus că va fi război, vor fi bombe, va fi afectată pentru că ea este o fire foarte caldă, foarte sensibilă... Am avut certitudinea, atunci, că ea mă va aștepta...”, a spus Cristi Borcea, dovedind o latură romantică pe care nu credea cineva că o are.

Mai mult, cunoscut ca mare cuceritor, Cristi Borcea este, acum, mai ”cuminte” ca niciodată. Iar secretul mariajului său cu Valentina Pelinel poate fi rezumat la o singură propoziție, frumaosa soție a omului de afaceri rezumând perfect situația dintre ei: ”Degeaba iubești, dacă nu ai încredere și respect față de cel de lângă”.

Iar chimia dintre ei a fost vizibilă, Cristi Borcea și Valentina Pelinel amuzându-se la maximum alături de Ameri Nasrin care îi descosea de secrete. Iar când a fost vorba de momentul în care au devenit un cuplu, râzând, Cristi Borcea a făcut dezvăluiri incredibile. ”Eu am făcut primul pas, era normal. Nu a fost ușor, am întins plasa, dar greu a căzut... Din ce în ce mă apropiam de ea, îmi dădeam seama cât este de sensibilă, de corectă și de făcută pentru mine. Eu fiind mai agitat, mai vulcanic, aveam nevoie de ceva mai calm care să mă completeze”,a spus Cristi Borcea, iar Valentina Pelinel l-a completat imediat. ”Simți, știi cum e... Și trebuie să recunoaștem, în viață, fructul interzis te atrage. Mi s-a părut o persoană complexă și mi-a plăcut că râde... Că are umor... Și nu e nici fițos. Mi-a intrat în suflet”, a spus Valentina Pelinel, râzând copios la glumițele lui Cristi Borcea din studio.

Mai mult, recunoaște Cristi Borcea, atunci când sunt certuri în familie, el este cel vinovat. ”Eu sunt o fire mai perfecționistă, și asta mi-a plăcut la ea, că e o fire foarte organizată... Eu sunt cel care provoacă tensiunile, oricum, dar tot eu mă duc să o calmez”, spune omul de afaceri, iar soția lui a mai avut de făcut niște precizări: El e drăguț că recunoaște când greșește, lui îi ți trece foarte repede, eu rămân cea afectată, eu îmi fac scenarii, mă mai gândesc, le analizez, îmi trece peste o zi”.

Culmea, au mai dezvăluit cei doi, viața pe care o duc împreună nu seamănă deloc cu ceea ce își închipuiesc oamenii obișnuiți că o fac niște milionari. ”Gătim împreună... Eu, fiind acolo (la penitenciar, n. red.) cinci ani, m-am specializat în curățat cartofii, spăl vasele, mai fac și salată”, spune Cristi Borcea.

Cristi Borcea: ”Sunt nopți în care îmi dau lacrimile”

Cristi Borcea este celebru și pentru numărul mare de copii pe care îi are, dar și pentru faptul că este foarte atent cu fiecare dintre aceștia. Iar când vine vorba de copiii pe care îi are cu Valentina Pelinel, Crisit Borcea devine, brusc, un tată responsabil și vorbește serios despre acest lucru. ”Copii sunt cel mai frumos dar de la Dumnezeu. Milan are caracterul de la mine, gesturile, temperamentul... Bebelinele, fiecare cu ale lui. Indira seamănă cu Valentina și Rania cu mine. Îmi doream foarte mult un copil cu ea, o iubeam și doream să fie soția mea. M-am bucurat foarte mult când am aflat că este însărcinată. Eu aveam experiență, dar ea nu simțise și nu se confruntase cu acest sentiment extraordinar. După venirea lui Milan, ne-am ușurat și apoi au venit cele două mici. Eu spuneam vreau o fată, vreau o fată. Și am primit două...”, a mai spus Cristi Borcea, spre amuzamentul Valentinei Pelinel.

Cu toate acestea, a recunoscut Cristi Borcea în fața lui Ameri Nasrin, sunt situații dificile când vine vorba de unii dintre copiii săi. ”Sunt nopți în care îmi dau lacrimile când mă gândesc la cei din America. Pe Gloria (fiica lui cu Alina Vidican, n. red.) nu am văzut-o de un an, Mellisa și Alex au venit în iarnă... Toți copii, nu am probleme cu ei, învață bine, sunt bine crescuți. Dar depărtarea de ei este foarte grea...”, a mai spus Cristi Borcea.

foto: https://www.instagram.com/ameri_nasrin/