Povestea interzisă de iubire dintre Irina Margareta Nistor și un bărbat însurat. Criticul de film nu a renunțat la relația cu el, după ce s-a căsătorit cu altcineva.

Irina Margareta Nistor a trăit o poveste de iubire interzisă, vreme de aproape 30 de ani. Criticul de film a avut o relație cu un bărbat însurat, care avea și un copil.

Faptul că el era căsătorit nu a fost o problemă pentru ei, iar Margareta Nistor nu i-a cerut niciodată să divorțeze. Erau fericiți pentru ceea ce aveau și nu s-au gândit să schimbe nimic.

„Și mama și el m-au iubit atât de mult încât să-mi suporte orice, eu nu sunt cea mai comodă persoană de pe planeta asta. Nu i-am cerut niciodată să divorțeze, nici prin cap nu mi-a trecut. În primul rând, m-aș fi simțit îngrozitor.

El nu mi-a spus niciodată că vrea să divorțeze și să fim împreună. E ieșit din comun, categoric, dar niciunuia dintre noi nu i-a dat prin cap chestia asta. Era povestea noastră, ne întâlneam noi și cu asta basta.

Era greu, tocmai ăsta era farmecul, asta a făcut să fie mai altfel. Era și într-o perioadă dificilă, înainte de Revoluție. Trebuie să ai ingeniozitatea necesară să știi să te descurci.”, a povestit Margareta Nistor, în cadrul unui interviu.

Margareta Nistor își dorea să îmbrace rochia de mireasă, așa că s-a căsătorit cu altcineva, dar nu a renunțat nici o zi la relația pe care o avea. După câteva luni de căsnicie, aceasta a divorțat, deoarece nu existau sentimente puternice și i s-a părut dificil să locuiască împreună.

„Când iubești pe cineva atât de mult nu-ți pui probleme. Eram cu el când m-am măritat și, totuși, nu mi-a zis să nu mă mărit. Știa că îmi doresc să fiu mireasă și cu el nu puteam să fiu mireasă.

Nu e vorba că n-a vrut să divorțeze pentru mine, dar nu s-a pus problema. Asta înseamnă să iubești”, a adăugat Margareta Nistor.

Povestea interzisă de iubire dintre Irina Margareta Nistor și un bărbat însurat „Era povestea noastră!” [Sursa foto: Instagram]

Irina Margareta Nistor nu are copii

Irina Margareta Nistor consideră că este o persoană comodă și dificilă și nu ar putea locui în același loc cu altcineva. După aproape 30 de ani de relație cu un bărbat însurat, aceasta nu regretă nimic din cele întâmplate.

Chiar dacă a fost căsătorită pentru câteva luni, Irina Margareta Nistor nu are copii, deși a fost una dintre cele mai mari dorințe ale ei. Dacă în urmă cu mulți ani avea momente când se plângea pentru că își dorea să fie mamă, acum consideră că se poate bucura de finuții ei și de copiii prietenilor.

„Multă vreme îmi doream un copil. Cu generațiile astea noi, funcționez tot mai greu cu ele. Mi-ar fi fost foarte greu. (…) Cel mai nostim a fost când mă plângeam că nu am copii, pe vremea aceea încă mai regretam, mă rog, dacă vezi „Singur acasă' îți trece, decât să ai un copil ca acolo mai bine nu,

iar Bordea mi-a spus că, de fapt, eu am foarte mulți copii pentru că mulți dintre ei au fost concepuți în timp ce eu traduceam filmele. Deci, părinții care aveau deja un copil puneau un film foarte tare ca să nu se audă co-producția.

Mulți au născut datorită mie, deci sunt o mamă eroină la pensie, vă rog să nu uitați. (…) Am foarte mulți prieteni care au copii, deci deja sunt pregătită să am nepoți și sunt fericită să îi am. Am și finuțe, adică m-am scos.", a povestit Margareta Nistor.

Surse: click.ro, libertatea.ro