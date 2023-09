Povestea lui Coco Gauff, câștigătoarea de doar 19 ani de la US Open 2023. ”L-am văzut pe tatăl meu plângând.” Dezvăluri despre părintele tenismenei, fost baschetbalist, și mama sa, de profesie educatoare

In articol:

Coco Gauff, câștigătoarea US Open 2023, provine dintr-o familie de sportivi, în care a primat spiritul de învingător și dedicarea.

Povestea lui Coco Gauff, câștigătoarea de doar 19 ani de la US Open 2023. Părinții sunt ”sistemul meu de suport”

Coco Gauff are doar 19 ani, dar, în acest moment, americanca este una dintre cele mai importante jucătoare ale lumii. O mare parte din meritul pentru cariera ei senzațională se datorează însă părinților săi, Candi și Corey, despre care chiar noua câștigătoare de la US Open 2023 a vorbit la superlativ.

Tenismena minune din Statele Unite a explicat cât de important este aportul oamenilor din familia sa în dezvoltatea ei atât pe teren, cât, în special, dincolo de el. "Cred că pentru mine, părinții au continuat să îmi fie ”avocații' mei. Știi, cum e când lucrezi cu o echipă pe care doar ce ai întâlnit-o, păi, ei mă știu cel mai bine, părinții le explică tot ce funcționează la mine, ce nu.

Sunt sistemul meu de suport (n.r. moral). Mă ajută să îmi aduc aminte de haine și de tot, iar tatăl meu îmi trimite rapoarte de scouting pentru fiecare meci. Mama este mult mai, știi, ca o mamă. Tata este doar tata în afară de partea cu rapoartele de scouting", a povestit Gauff, citată de Sporstkeeda.

Părinții lui Coco Gauff au fost sportivi, iar acum o manageriază în lumea tenisului

Coco Gauff este acum campioana de la US Open 2023 și, firește, toți ochii sunt ațintiți asupra ei, iar informațiile despre familia sa sunt relatate pe larg în presa internațională.

Conform publicației Ora Tenisului, părinții săi, Candi și Corey Gauff, au fost și ei sportivi talentați la vremea lor, dar la nivel de amatori. Ei provin din Delray Beach, Florida, și în afară de fiica lor celebră, mai au alți doi copii, Codey în vârstă de 14 ani și Cameron, în vârstă de 9 ani. Mama lui Coco a practicat atletismul în echipa facultății, la Florida State University, în proba de heptatlon.

În ceea ce îl privește pe tatăl tenismenei, el a jucat baschet la Universitatea de Stat din Georgia. Totuși, cei doi nu au avut performanțe notabile la nivel profesionist, astfel că, la un moment dat, Candi Gauff a decis să lucreze ca educatoare la Atlantic High School, iar Corey Gauff ca director executiv în domeniul sănătății. Totul până când, Coco a început să joace tenis și să arate foarte bine pe teren. Atunci, părinții au renunțat la locurile lor de muncă lor și au ales să se dedice fetei lor! Au decis să o și antreneze, dar, în același timp, și să o managerieze.

Povestea lui Coco Gauff, câștigătoarea de doar 19 ani de la US Open 2023! La 10 ani, se antrena la Academia Mouratoglou. ”L -am văzut pe tatăl meu plângând, crede că e dur, dar nu e”

Povestea lui Coco Gauff, câștigătoarea de doar 19 ani de la US Open 2023, este una în care munca și talentul au ajutat-o pe sportivă să ajungă în vârf! Gauff a descoperit pasiunea pentru tenis la vârsta de patru ani, după ce a văzut-o la televizor pe Serena Williams câștigând Australian Open 2009. ”Vreau să ajung ca ea, este idolul meu și, poate, într-o bună zi, voi putea să o întâlnesc în circuit”, au fost cuvintele copilei de atunci.

Câștigătoarea de la US Opren 2023 a început să joace tenis profesionist doi ani mai târziu și a decis că vrea să urmeze o carieră în lumea sportului alb pentru că era o displină individuală și totul depindea numai de ea. Așa că, antrenată de tata și îndrumată de mama, Gauff a câștigat trofee după trofee, iar la 10 ani, a plecat să se pregătească la Academia Mouratoglou din Franța condusă de Patrick Mouratoglou, antrenorul Serenei Williams.

Jucătoarea de tenis a continuat să aibă succes, a câștigat titlul USTA Clay Court National pentru sub 12 ani la vârsta de 10 ani și 3 luni, devenind astfel cea mai tânără campionă din istoria turneului. Acum, la 19 ani, Coco Gauff a urcat deja pe locul 3 în clasamentul WTA, cu numeroase victorii, atât la dublu cât și la individual. Cea mai recentă veste cea de la US Open 2023, acolo unde a învins-o în finală pe Aryna Sabalenka cu scorul: 2-6, 6-3, 6-2.

„ Sunt puțin în stare de șoc! Am pierdut finala de la Roland Garros și mi s-a rupt inima atunci. Am trecut prin multe momente grele, multe obstacole ca să ajung aici! Sunt binecuvântată că joc tenis și n-am cuvinte să descriu ceea ce simt. Știam că trebuie să lupt și să dau totul. Aryna e o jucătoare incredibilă.

Pentru prima oară l-am văzut pe tatăl meu plângând. Nu trebuia să spun asta! Crede că e atât de dur, dar nu e!

Mulțumesc echipei mele și tuturor celor din lojă, dar și bunicilor mei care sunt acasă. L-am sunat pe fratele meu dar nu mi-a răspuns, mă va suna înapoi mai târziu (râde). Mulțumesc și celor care nu au crezut în mine. Acum o lună am câștigat un turneu WTA 500, acum două săptămâni un titlu WTA 1000, iar acum am un titlu de Grand Slam! Cei care au crezut că pun apă pe foc, au pus de fapt gaz pe foc! Mulțumesc și New York-ului, a fost incredibil!”, a declarat noua campioană de la US Open, la festivitatea de premiere.