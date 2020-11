Povestea lui Nea Marian a înduioșat inimile tuturor. Doarme pe străzi de dragul cățelușei: ”La centru nu mă lasă cu Lola”

Nea Marian

In articol:

Nea Marian trăiește pe străzi, după ce viața l-a lăsat pe drumuri. Nu este singur, ci cu Lola, cățelușa lui, care îi ține companie și de cald noaptea când temperaturile sunt foarte scăzute. Bărbatul are 60 de ani și doarme pe unde apucă. Oamenii cu suflet bun l-au mai ajutat, ori cu un bănuț, ori cu haine. Bătrânul îndură frigul de mai bine de trei luni, de când un amic i-a dat foc la casă și nu a mai rămas cu nimic. Acesta refuză să meargă în centrele sociale, pentru că acolo nu este primită cățelușa lui, Lola. Acesta refuză să o lase singură.

”Ba da, dar nu mă lasă cu câinele. Mai bine prefer să dorm pe stradă. Nu am cum să o las, țin la ea ca la un copil. Ea stă lângă mine și mă păzește. Noaptea nici nu doarme. Stă pe picioarele mele, iar dacă se apropie cineva latră imediat, nu contează că e cunoscut sau nu. De ce să o las?”, a spus nea Marian.

Soția lui nea Marian s-a sinucis

Nea Marian a făcut mărturisiri cutremurătoare din viața lui, spunând cum a rămas singur. Soția lui s-a sinucis, după ce fata lor a avut al doilea transplant de inimă. Totul se întâmpla în urmă cu patru ani, când bărbatul se afla în Olanda, la muncă, în construcții.

”S-a sinucis după ce fata mea a făcut transplant de inimă a doua oară, în Olanda. Eram și eu plecat atunci cu ei, la muncă. Soția a intrat în depresie și a vrut să plece mai repede de lângă mine. A murit tânără, la 44 de ani. Iar eu, de atunci, am rămas pe drumuri. Măcar e bine că nu dau în cap și nu fur”, a mărturisit Marian, cu ochii înlăcrimați. S-a întors în țară, unde a mai muncit pe unde a apucat, însă nu a găsit ceva stabil.

Nea Marian

A rămas pe străzi, după ce amicul lui i-a dat foc la casă. Nea Mărin a povestit cum a vrut să-i facă un bine și să-l primească în casă lui, pe cel care nu avea unde să doarmă, iar la final s-a trezit cu casa în flăcări.

”Mi-a fost milă de el și l-am primit în casă. Dormea pe străzi și acum, uite, am ajuns să dorm și eu pe stradă. Am rămas și fără acte. Am lăsat buletinul și certificatul pe masă. Nu mă gândeam eu că se întâmplă. Ne mai certam, dar nu să facem scandal. Eu știam că omul a mai dat foc. O prietenă de-a mea a fost scoasă de un alt prieten când îi ardea casa”, a povestit bărbatul, pentru impact.ro.

Nea Mărin poate fi găsit în zona Obor din Capitală. Acesta împreună cu cățelușa Lola își duc veacul pe străzi. Bărbatul și-a făcut culcuș în spatele unui bloc și ascultă știrile la un radio de buzunar. De virus se ferește cum poate, că doar ”nu trăiește 100 de ani”.

sursa/ foto - Impact