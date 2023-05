Povestea neștiută din spatele numelui ales de What`s Up! Cum a ajuns Marius Ivancea la identitatea pe care o știe toată țara: "Nu exista aplicația atunci"

In articol:

What`s Up a cucerit inimile tuturor românilor cu piesele sale. Artistul a cunoscut succesul și nu există în prezent o persoană care nu fi ascultat măcar o singură dată una dintre melodiile lui.

Există însă și povești mai puțin știute despre marele artist, iar ele au fost dezvăluite la "Duet cu Alexandra Ungureanu".

Numele de scenă al lui Marius Ivancea a fost ales în urmă cu mulți ani, pe vremea postului Atomic și mai ales când aplicația pentru smartphone nici nu exista. Vedeta compune la acel moment muzică rap și așa a decis să se semneze. Un cunoscut DJ l-a remarcat atunci și a ales să îl strige toată viața așa, fără să știe cum îl cheamă în realitate.

Pentru What`s Up există și o poveste amuzantă, căci prima dată când și-a scris numele în engleză pe un CD, Marius Ivancea a făcut-o greșit.

De unde vine numele artistului What`s Up

Invitat la "Duet cu Alexandra Ungureanu", la Knala D2, Marius Iavancea a povestit cum i-a venit ideea să-și aleagă numele de scenă What`s Up, dar și ce DJ celebrul a jucat un rol esențial în alegerea pseudonimului pe care l-a folosit toată cariera.

"La 14 ani exista Atmoic TV, o televiziune care mai nou am văzut că s-a redeschis. M-am dus acolo, aveam un prieten la mine în bloc care știa foarte bine muzică, făcuse Conservatorul, avea pian cu coadă în apartament.

Mi-a arătat pianul, m-a băgat în toată treaba asta și mi-a arătat cum să trag voci. În vara aceea, am făcut eu la mama acasă în sufragerie, mi-am luat un microfon din acela de calculator de 10 lei, vai mama lui. Cu microfonul acela am făcut un album de 14 piese și cu el m-am dus la TV. Le-am prezentat albumul și mi-au spus că la 14 ani nu o să mă creadă nimeni. Mi-au spus că nu o să mă creadă nimeni că eu am scris", a mărturisit el.

What`s Up [Sursa foto: Captură YouTube]

Cum și-a scris What`s Up prima dată numele de scenă

Artistul a dezvăluit că prima dată când și-a scris numele pe un CD, în engleză, a făcut-o greșit. Artistul recunoaște că nu stăpânea așa bine limba așa că a inversat două litere. La acel moment, cântărețul avea doar 14 ani, însă își amintește și acum cu mare plăcere de primele piese pe care le-a scos.

Fiind un nume mai greu de scris, chiar și Marius Moga a avut semne de întrebare cu privire la decizia artistului și l-a întrebat atunci, în repetate rânduri, dacă este sigur de varianta pe care a ales-o.

"Pe vremea aceea eram Marius, nu aveam nume de scenă și era atunci un băiat, DJ Cat care acum e DJ în Ibitza. Mă vedea pe acolo și ori de câte ori ne întâlneam, îmi spunea: ce faci băi Whats Up?! Omu nu a ținut minte niciodată că mă cheamă Marius și de acolo am rămas cu numele acesta.

Pe vremea aceea ascultai CD-uri și la 14 ani, așa cum știam eu engleză, am luat CD-ul și mi-am scris numele "Wath" nu "What". Mi-am scris numele greșit, motiv pentru care și după 20 de ani sferă. Îmi e urât să scriu numele meu.

Când am semnat cu Moga, inclusiv Moga m-a întrebat dacă sunt sigur. Pe vremea aia nu exista aplicația de pe telefon", a povestit What`s Up.

What`s Up [Sursa foto: Captură YouTube]

Cum s-au întâlnit Marius Moga și What`s Up

Colaborarea dintre Marius Moga și What`s Up a început în urmă cu mulți ani, însă până atunci Marius Ivancea s-a chinuit mult timp să îi atragă atenția celebrului compozitor. Deși a așteptat 7 ani pentru un semn, niciodată nu a renunțat și chiar s-a străduit și mai mult să scoată piesa care să îi aducă succesul.

"Prima dată a auzit de mine când aveam vreo 15 – 16 ani și eram deja la Atomic de vreo 2-3 ani. Învățam să montez video, să fac negative. Pe vremea aceea era valul că era în limba română și mie mi s-a întâmplat că fac o piesă în engleză.

A auzit-o Moga și atunci am dat prima dată de el. Apoi am stat vreo 8 luni în care am așteptat să sune Moga și nu a mai sunat. I-am trimis track-urile și probabil a și uitat de ele într-un folder.

Am tot așteptat după el următorii 7 ani. Apoi s-a întâmplat să fiu la facultate și i-am zis lu tata poți să mă ții un an acasă. Un singur an dă-mi și dacă nu îmi iese cu muzica aia e, nu mai încerc în viața mea. I-am cerut să mă lase în dormitor, să îmi dea mâncare și să stau la ei.

Atunci am compus 118 piese, din toate stilurile. Am zis că din 118 piese trebuie să fie una care să mă scoată. Încă îl vizam pe Moga, dar în anul acela eu tot nu lansam pentru că nimic nu mi se părea bun.

Într-o zi, Maximilian a trecut pe la studio și i-am arătat, în 2010 – 2011 era house în mare floare, și atunci a dat Connect-R "Vara nu dorm" și atunci mi-a dat mie voie să pun și eu pe Limba Română. I-am arătat lui Maximiliam și i-a plăcut o piesă a vrut să i-o dau lui, dar i-am zis să o facem împreună. Am atins atunci succesul cu piesa aia și am făcut 30.000 de vizulizări", a mai dezvăluit What`s Up, la Kanal D2.

