”Povestea noastră e de 8 ani”. Iancu Sterp, detalii neștiute despre relația cu Denisa. Cine este, de fapt, noua sa iubită

In articol:

Iancu Sterp radiază de fericire de ceva vreme. Și asta pentru că iubește cu patos și este iubit la fel de mult.

De când a ajuns în lumina reflectoarelor, fratele lui Culiță Sterp a devenit foarte curtat, ba chiar și-a asumat și unele relații, însă până acum nu apăruse fata care să-l facă să vrea să se însoare.

Citeste si: Iancu Sterp i-a făcut cunoștință iubitei sale cu întreaga familie! Cum a primit-o mama Geta pe viitoarea ei noră? Imaginile vorbesc de la sine

Iancu Sterp, detalii neștiute despre relația cu Denisa [Sursa foto: Captură video]

Iancu Sterp: ”A fost singura fată de care am fost îndrăgostit”

Doar că lucrurile s-au schimbat recent, când în viața sa a reapărut prima și marea lui iubire. Denisa este o tânără pe care Iancu a cunoscut-o în liceu, din acel moment gândul lui fiind doar la ea.

Citeste si: Ce pensie are, de fapt, Adriana Iliescu, cea mai vârstnică mamă din România- kfetele.ro

Citeste si: Laurențiu Reghecampf reacționează, după scandalul cu Anamaria Prodan. Cum explică situația creată..- bzi.ro

Dacă până acum nu a vorbit prea mult despre viața sa amoroasă, acum, în fața prezentatoarei Cornelia Ionescu, Iancu și-a pus sufletul pe tavă.

Vizibil fericit și emoționat, tânărul spune că încă de anii liceului s-a îndrăgostit de Denisa, doar că mentalitatea vârstei nu i-a ajutat atunci să meargă mai departe, iar drumurile lor s-au separat.

Însă, destinul i-a readus acum împreună, când fiecare a făcut câte un pas important către celălalt, declarându-se un cuplu foarte sudat și foarte fericit.

Ba mai mult decât atât, conștient de timpul pierdut, acum Iancu încearcă să petreacă cât mai multe momente cu Denisa, având chiar și planuri de viitor.

Citeste si: Iancu Sterp, primele indicii despre hoți. Au furat o avere din casă: „Cineva apropiat a intrat”

Motiv pentru care, după nunta surorii sale, atunci când și Denisa va termina facultatea, poate și el se va însura, căci acum căsătoria este și una dintre dorințele sale.

”E poveste lungă. Povestea noastră e de opt ani, numai că nu ne știa nimeni, nu eram la TV. E din liceu, eu eram în clasa a X-a, ea a IX-a, eram mai copii, am fost atunci împreună, eram mai necopți la minte. După care am luat-o pe drumuri un pic separate, dar uite, dacă dragostea este adevărată și mare, până la urmă ne-am intersectat și suntem împreună acum. A fost singura fată de care am fost îndrăgostit și pe care am iubit-o și de aia niciodată nu mi-am putut lua gândul de la ea. În perioada asta de 7-8 ani cât nu am avut relație, noi ne-am mai dat câte un mesaj, am mai vorbit pe ici, pe colo, aveam scânteia aia, iar acum ne-am mai maturizat și am decis să fim fericiți. Acum suntem bine. A venit din partea amândurora și natural. Acum vrem să recuperăm timpul pe care l-am pierdut”, a spus Iancu Sterp pe canalul de YouTube WOWnews.